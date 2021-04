Neymar Jr. dribbelt durch «Fortnite»

Neymar da Silva Santos Júnior, kurz Neymar Jr., ist Spieler bei Paris Saint-Germain. Jetzt gibt es den Sportler auch im Battle-Royale-Shooter. Ab dem 27. April 2021 ist der Fußballer in «Fortnite» vertreten. Die Figur Neymar Jr. wird in vier verschiedenen Ausführungen in das Game von Spieleentwickler Epic Games kommen. Gegenstände aus seinem Set können über diverse Aufträge freigeschaltet werden. Um Neymar Jr. überhaupt zu erspielen, muss man jedoch im Besitz eines Battle-Passes sein.

Dabei kann man nicht nur Neymar Jr. bei «Fortnite» freischalten, es gibt zusätzlich auch neue Emotes und Ladebildschirme. Fans des Fußballers können durch epische Aufträge noch weitere Inhalte aus dem Set freischalten, darunter zum Beispiel den «Landesfarben»-Stil für den Neymar-Skin.

Fußballschuhe gewinnen

Wer keine Aufträge erledigen will, kann sich im Kreativmodus austoben. Das Willkommenszentrum erscheint neuerdings im Paris-Look, erstellt von den Community-Creators Kryw und Iscariote. Außerdem gibt es einen speziellen Spielmodus: Abgedrehte Arena. Dabei gewinnt das Team, das zuerst 200 Eliminierungen holt. Die Teams haben in diesem Modus unendlich viele Power-Ups und Respawns.

Wer sich mit anderen Spielerinnen und Spielern messen möchte, der kann ab dem 28. April am Neymar-Jr.-Cup

teilnehmen. Zu gewinnen gibt es dort spezielle Fußballschuhe. Für den Cup hat man drei Stunden Zeit und kann bis zu zehn Runden spielen. Wer zu den besten Teilnehmenden seiner Region zählt, gewinnt die Schuhe.

Erster Profi-Sportler

Fußball ist bei «Fortnite» schon länger ein Thema. So gab es in der Vergangenheit schon ein Emote, das die Fußballlegende Pele ehrte. Auch diverse Trikots von bekannten Fußball-Clubs fanden schon Einzug in das Spiel. Neymar Jr. ist jetzt allerdings der erste Profi-Sportler, der im Battle-Royale-Shooter spielbar ist. Andere bekannte Personen, die schon eine Rolle in «Fortnite» erhielten, waren unter anderem die Musikstars Travis Scott und Marshmello.

(L'essentiel/Joshua Cruiser*)