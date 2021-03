Clubhouse soll bald für Android erhältlich sein

Die Hype-App dieses Jahres heißt Clubhouse. Sie wird bereits jetzt schon als die nächste große Social-Media-Plattform bezeichnet und zieht immer mehr Userinnen und User an. Bei der App handelt es sich um eine Audioplattform, auf der man live in Diskussionen reinhören und an diesen teilnehmen kann. Man kann in bestehende Chaträume eintreten oder selber Räume starten. Das Ganze hat nur einen großen Haken: Die App ist bislang ausschließlich für iOS-Smartphones erhältlich.

Das soll sich laut dem CEO und Co-Gründer von Clubhouse, Paul Davison, bald aber ändern. Wie er diese Woche über die App selbst mitteilte, arbeitet sein Team «wirklich hart» daran, die Android-App zu entwickeln und so bald wie möglich auf den Markt zu bringen. Nach momentanem Stand könnte dies bereits in diesem Sommer der Fall sein.

Ohne Einladung

Bei dieser Ankündigung hat Davison gleich auch ein zweites Feature der App in Frage gestellt: So sei es gut möglich, dass es in Zukunft nicht mehr nötig sein wird, Userinnen und User mit privaten Einladungen Einlass in die App zu gewähren. Denn heute können längst nicht alle Nutzerinnen und Nutzer, die Clubhouse herunterladen, die App auch tatsächlich nutzen. Um dies möglich zu machen, muss man eine private Einladung einer anderen Userin oder eines anderen Users erhalten.

Nun sagt Davison allerdings: «Es wird äußerst wichtig werden, dass wir die Plattform für alle öffnen.» Dabei werde die Android-Version der App eine große Rolle spielen. Bereits vor rund einem Monat wurde bekannt, dass Clubhouse einen Android-Entwickler angestellt hatte. Damals waren erste Gerüchte einer baldigen Android-App laut geworden. Diese wurden durch die Äußerungen von Davidson nun also bestätigt.

(L'essentiel/Dominique Zeier)