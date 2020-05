Videochats mit 50 Leuten bei Whatsapp

Egal, ob Zoom, Google Meets oder Houseparty – Videokonferenz-Tools für Video-Chats mit Dutzenden Teilnehmernerleben gerade starken Aufwind und lassen bisherige Messenger-Tools hinter sich. Facebook ist jetzt mit Whatsapp nachgezogen und hat ein Tool geschaffen, das Videokonferenzen mit bis zu fünfzig Teilnehmern möglich macht.

Das neue Tool des Konzerns heißt «Messenger Rooms» und ist ein neues Gruppenfeature für alle seine Messenger-Apps. Bei der Vorstellung wurde betont, dass dieselbe Funktion auch in anderen Produkten Einzug halten soll. Laut einem Twitter-Eintrag hat Facebook am Freitag damit begonnen, «Messenger Rooms» weltweit zu veröffentlichen. In den ersten Stunden wird das Update in den USA verfügbar sein und wenige Stunden später schließlich auch für User außerhalb von Amerika.

Nach der Veröffentlichung gibt das neue Feature beispielsweise dem Chat-Dienst Whatsapp die Möglichkeit, Gruppen-Chats mit bis zu fünfzig Teilnehmern vorzunehmen. Bislang waren solche Gespräche auf acht Personen beschränkt. Technisch herausfordernd war die Umsetzung in Whatsapp wohl nicht zuletzt deswegen, da hier die gesamte Kommunikation end-to-end-verschlüsselt übertragen wird.

Die Video-Chats sollen mittels Link funktionieren, mit welchen man andere Leute einladen kann, auch wenn diese kein Facebook-Konto haben. Neben dem Facebook-Messenger und Whatsapp sollen die «Messenger Rooms» auch bei Instagram Direct und Facebooks smartem Display Portal integriert werden. Facebook nutzt hier also die Situation gleich, um die Integration zwischen seinen Diensten weiter voranzutreiben.

(L'essentiel/Dominique Zeier)