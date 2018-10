Sony-​​CEO verrät Details zur nächsten Playstation

Kenichiro Yoshida, der Chef des japanischen Elektronikkonzerns Sony, hat in einem Interview mit der «Financial Times» indirekt bestätigt, dass das Unternehmen an der nächsten Playstation arbeitet. Dort führte er aus, dass es notwenig sei, eine Spielkonsole der nächsten Generation zu haben. Ob diese unter dem Namen Playstation 5 auf den Markt kommen wird, wollte er jedoch nicht kommentieren.

Yoshida reagierte damit auch auf die laufenden Diskussionen über die Zukunft von Spielekonsolen angesichts des stetig wachsenden Marktes an Smartphone-Games, die von Spielern zeitgleich rund um den Globus genutzt werden könnten. Gewohnheiten der Spieler änderten sich laut Financial Times hin zu gemeinsamen Aktivitäten via Online-Streams und Cloud-basierenden Spielen. Zudem habe sich der E-Sport-Bereich mit einem geschätzten Publikum von 167 Millionen stark im Streamingbereich etabliert. Ein Anschluss den Sony verpasst – und nun eventuell aufholen will.

Nächste Spielekonsolen könnten 2019 oder 2020 erscheinen

Die bisherigen Konsolen wurden jeweils mit einem Abstand von sieben Jahren veröffentlicht, daher könnte die nächste Playstation 2019 oder 2020 erscheinen. Seit ihrem Release im Jahr 2013 wurden mehr als 80 Millionen Exemplare der PS4 verkauft, sie ist damit die meistverkaufte Konsole von Sony. Daher rechnen Experten auch nicht damit, dass die neue Playstation in ihrem grundlegendem Aufbau sehr unterschiedlich zur PS4 sein wird.

Gerüchteweise plane Sony ein Tablet, das mit mehreren Geräten verbunden werden könne. Zudem versuche das Unternehmen, Synergien zwischen seiner Spiel- und Filmindustrie zu erzielen.

Zeitenwende in Firmenpolitik

Das Unternehmen gab zudem bekannt, dass es das Spiel Fortnite Battle Royal öffnen wolle, um das Spiel mit anderen Spielern von anderen Plattformen ermöglichen zu können. Viele empfinden dies als Zeitenwende in Sonys Unternehmenspolitik. Plattformübergreifende Erfahrungen stellten einen erheblichen Mehrwert für die Spieler dar, so äußerte sich John Kodera, Leiter des PlayStation-Bereichs von Sony in einer Meldung des Unternehmens.n

