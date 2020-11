Whatsapp lanciert wieder neue Funktionen

Whatsapp stellt immer wieder neue Funktionen für seinen Messenger vor. 2020 wurden in der App bereits mehrere Features lanciert. So ist seit dem Frühling Schluss mit lästigen Gruppen. Die Gruppen-Chats können ab sofort nämlich «für immer» auf stumm geschaltet werden.

Nun soll es auch noch einfacher werden, den Speicherplatz freizuhalten. Denn: Videos aus den Ferien austauschen, Sprachnachrichten an sein Herzblatt verschicken und Schnappschüsse nach einer Party versenden kann den Speicherplatz des Handys belasten. Bei aktiven Nutzern türmen sich die Daten innerhalb von Whatsapp schnell im Gigabyte-Bereich. Bei Geräten mit wenig Speicherplatz ist das ein Problem.

Funktion Manage Storage erkennt Speicherfresser

Die Entwickler des Messengers wollen darum Leuten helfen, deren Handy zugemüllt ist. Sie können ab sofort einfacher Speicherplatz auf ihrem Gerät freigeben können. Die Funktion kommt in den kommenden Tagen auf Handys weltweit. Angekündigt wurde die Funktion bereits letzten August. Mit der Funktion Manage Storage (auf Deutsch Speicherverwaltung) erkennt man die Speicherfresser sofort.

So gibt es einerseits eine Anzeige von weitergeleiteten Inhalten, die gelöscht werden können. Auch gibt es eine Auswahl an großen Dateien wie Videos. Weiter schlüsselt der Messenger auf, in welchen Chats sich die massivsten Datenberge angesammelt haben. Alle Inhalte können dann neu direkt über die Speicherverwaltung gelöscht werden.

Neuer Selbstzerstörungsmodus

Um mit Konkurrenten wie Signal, Telegram und Co. mithalten zu können, hat Whatsapp eine weitere Funktion jetzt offiziell angekündigt. Mit den ablaufenden Nachrichten können Nutzer künftig Chats anlegen, die sich nach einer gewissen Zeit selbst zerstören. Sobald die Einstellung aktiv ist, verschwinden neue Nachrichten nach sieben Tagen wieder aus dem Chatverlauf.

Die Auswahl gilt für neue Nachrichten im Chat. Nachrichten, die vorher empfangen oder gesendet wurden, sind nicht davon betroffen. Im gleichen Atemzug warnt Whatsapp, dass man die ablaufenden Nachrichten nur an Personen senden soll, denen man vertraut. Denn die ablaufende Nachrichten können vor ihrem Verschwinden weitergeleitet werden. Oder die Nutzer können einen Screenshot davon machen, um sie zu speichern, schreibt Whatsapp. Wann die Funktion für die Nutzer eingeführt wird, ist derzeit noch nicht klar.

(L'essentiel/Tobias Bolzern)