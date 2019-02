Samsung enthüllt das nächste Galaxy-​​Handy

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der koreanische Elektronikkonzern Samsung wird diese Woche voraussichtlich das Galaxy S10 und das S10 Plus vorstellen. Und wie bei vielen Produktankündigung ist schon vorab einiges bekannt. So haben die Website 91mobile.com und ein als @OnLeaks bekannter Franzose bereits Bilder der Geräte veröffentlicht.

Das S10 soll einen AMOLED-Bildschirm mit 6,1 Zoll haben. Wie mehrere Quellen berichten, wird das größere Plus-Modell über einen 6,4 Zoll großen Bildschirm verfügen. Zudem könnte der Fingerabdruckscanner unter den Bildschirm wandern.

Einiges bleibt gleich

Wie es aussieht, wird auch die nächste Generation der Samsung-Handys über einen Kopfhöreranschluss verfügen. Als Prozessor wird voraussichtlich eine neue Variante eines von Samsung entwickelten Exynos-Chips genutzt.

Ob die Gerüchte der Realität entsprechen, wissen wir erst, wenn Samsung seine neuen Produkte offiziell vorstellt. Der Unpacked-Event findet am 20. Februar um 20 Uhr Schweizer Zeit in London und San Francisco statt. 20 Minuten ist vor Ort und berichtet live von der Veranstaltung. Auch das mysteriöse Falthandy dürfte an dem Event wieder zu sehen sein.

Die S-Serie

Das Samsung Galaxy, auch bekannt unter dem Namen GT-i7500, war das erste Smartphone von Samsung mit dem Android-Betriebssystem von Google. Das Ur-Galaxy kam im Juni 2009 auf den Markt. Nach dem taiwanischen HTC war Samsung der zweite Hersteller von Android-Handys überhaupt.

Ein Jahr später wurde mit dem Samsung Galaxy S das erste Modell der erfolgreichen Reihe vorgestellt. Dieses verfügte über einen 4 Zoll großen Super-AMOLED-Display und hatte eine für damals sehr hohe Auflösung von 800 mal 480 Pixel. Unter anderem auch dank der Kamera mit 5 Megapixeln und dem 1 GHz schnellen Prozessor verkaufte sich das Handy rund 25 Millionen Mal.

Das Galaxy S II wurde im Februar 2011 gezeigt. Es war mit einer Dicke von mit 8,49 Millimetern zu seiner Zeit eines der dünnsten Smartphones. Mit 40,2 Millionen verkauften Geräten war es ein Meilenstein für Samsung.

Das Galaxy S III war wirtschaftlich ebenfalls ein großer Erfolg. Apple klagte jedoch gegen Samsung wegen der Verletzung von Apple-Patenten beim S III.

Mit dem Galaxy S4 setzte Samsung auf eine noch bessere Verarbeitung und vergrößerte den Screen, der nun mit Full-HD auflöste. Das Modell wurde von Kritikern sehr gut bewertet.

Im Gegensatz zum Vorgänger war das Galaxy S5 ein wirtschaftlicher Flop. Möglicherweise weil es sich außer einem neuen Prozessor nicht genügend vom S4 abheben konnte.

Mit dem Galaxy S6 gab es einige Neuerungen. Zum Frust der Nutzer konnte die Batterie nicht mehr herausgenommen und keine Speicherkarte mehr verwendet werden. Dafür gab es einen Bildschirm mit hoher Auflösung und auch sonst eine hochwertige Ausstattung. In derselben Serie kam auch das Galaxy S6 Edge auf den Markt, das über einen abgerundeten Bildschirmrand verfügte.

Beim Galaxy S7 führte Samsung die Möglichkeit wieder ein, eine Micro-SD-Karte zu nutzen. Es war das erste Handy der S-Serie, das staub- und wasserdicht war. Auch der Akku wurde beim S7 um einen Fünftel vergrößert und hatte nun eine Kapazität von 3000 mAh.

Dem Galaxy S8 verpasste Samsung nochmals ein größeres Display, weshalb der physische Homebutton aus Platzgründen entfernt wurde. Der Fingerabdrucksensor wanderte auf die Rückseite.

Die Bildschirmauflösung des Galaxy S9 ist 11-mal höher als beim ersten Modell der Serie. Bei der Kamera hat Samsung im Vergleich zum Vorgänger Verbesserungen eingeführt. Neben einer variablen Blende und der Möglichkeit, bei wenig Licht anständige Fotos zu schießen, war auch eine Superzeitlupenfunktion mit 960 Bildern pro Sekunde an Bord.

(L'essentiel/swe)