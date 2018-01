Die Rückkehr der Musikkassette

Obwohl sie von CDs, MP3 und Streaming-Diensten konkurriert wird, ist die Musikkassette noch lange nicht tot. Im Gegenteil: Die Tape-Verkäufe in den USA stiegen im Jahr 2017 um 35 Prozent, wie Billboard.com aufgrund von Zahlen von Nielsen Music berichtet.

Der Soundtrack zum zweiten Teil des Films «Guardians of the Galaxy» ist die erfolgreichste Musikkassette 2017.

Offenbar sind auch einige Musik-Labels wieder auf den Geschmack gekommen, denn unter anderem brachten Künstler wie Lana Del Rey oder Taylor Swift ihre neuen Alben auch als Kassette heraus.

Beliebte Soundtracks

Total wurden im vergangenen Jahr in den USA 174.000 Kassetten verkauft. Am beliebtesten war der Soundtrack zum zweiten «Guardians of the Galaxy»-Film. Auf den nächsten Plätzen folgen die Soundtracks zum ersten «Guardians of the Galaxy» und für die animierte Fernsehserie.

Dies hat wohl auch mit der Story des Films zu tun, denn die Hauptfigur Peter Quill (auch Star-Lord) hat bei den Abenteuern im Weltraum ein Mixtape mit dabei. Auf den vierten Platz schaffte es der Soundtrack zur Netflix-Serie «Stranger Things».

Die weiteren Alben in den Top Ten sind «The Eminem Show» von Rapper Eminem, «The Hamilton Mixtape», «Purple Rain» von Prince, «Yeezus» von Kanye West und der Grunge-Klassiker «Nevermind» von Nirvana. Die Stückzahlen sind zwar relativ tief, ganz abzuschreiben sind die Kassetten aber offenbar noch nicht.

TOP SELLINING CASSETTES 20171 Guardians of the Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 219,000 copies2 Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 115,0003 Guardians of the Galaxy: Cosmic Mix, Vol. 15,0004 Stranger Things, Volume One 3,0005 The Eminem Show 3,000We are also #3 in LPS!— James Gunn (@JamesGunn) 6. Januar 2018

Und: Auch wenn Sie sich keine Kassetten mehr anhören, nützlich sind die Dinger alleweil noch. schließlich eignen sich die Hüllen als tipptoppe Handy-Ständer.



