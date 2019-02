Lücke in macOS legt Passwörter offen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit der sogenannten Keychain hat Apple in seinem Desktop-Betriebssystem macOS eine einfache Lösung, um Passwörter zentral zu speichern. Der deutsche Sicherheitsforscher Linus Henze hat jedoch eine Sicherheitslücke entdeckt, mit der alle gespeicherten Passwörter ausgelesen werden können, ohne dass man dafür das Systempasswort kennen muss.

Weil Apple für das Aufdecken von Sicherheitslücken beim Mac-Betriebssystem keine Belohnungen bezahlt, will Henze seine Erkenntnisse aus Protest nicht an Apple senden. In einem Video demonstriert er, wie die Schwachstelle funktioniert, ohne aber eine Anleitung zu geben.

(L'essentiel)