Tinders Reisepass-​​Funktion ist einen Monat lang gratis

Es sind bereits die zweiten Ostern, die ganz im Zeichen von Corona stehen – viele neue Bekanntschaften zu treffen oder große Reisen anzutreten ist also nach wie vor nicht möglich. Um dennoch ein wenig Abwechslung ins Leben zu bringen, hat Tinder verkündet, dass die Reisepass-Funktion der Dating-App ab sofort und für den ganzen Monat April gratis benutzt werden kann. «Nach einem Jahr Pandemie und wachsendem Fernweh, können Tinder-Mitglieder nun zumindest ihre imaginären Koffer packen und in andere Länder reisen», heißt es beim Unternehmen.

Bei der Reisepass-Funktion handelt es sich um eine Einstellung, bei welcher Tinder-Userinnen und -User ihren Standort beliebig ändern können. So kann man beispielsweise aus Luxemburg Personen in den USA, in Deutschland oder überall sonst auf der Welt swipen, mit ihnen chatten oder sogar einen Video-Call starten.

Rekord-Tag

Bereits zu Beginn der Pandemie im April 2020 hatte Tinder die Reisepass-Funktion für alle Nutzerinnen und Nutzer gratis zugänglich gemacht. Das zeigte sich als voller Erfolg. «Wir haben beim ersten Mal eine so überwältigende Annahme der Reisepass-Funktion gesehen, weil die Leute eine Verbindung zu anderen gesucht haben», sagt Udi Milo, Vice President Product bei Tinder. Tatsächlich benutzten damals mehr als 25 Prozent aller Userinnen und User die Funktion. Am 24. April 2020 kam es zudem zu einem Tinder-Rekord mit 55 Millionen Matches in nur einem Tag.

«Jetzt, ein Jahr später, erwarten wir eine ähnliche Resonanz, diesmal jedoch aus einem anderen Grund: Wir haben eine Wahl. Wir können es alle kaum erwarten, dieses Kapitel abzuschließen.» Denn mit den sich immer weiter ausbreitenden Impfungen, könne man das Licht am Ende des Tunnels bereits sehen. Noch seien wir aber größtenteils zu Hause. «Tinders Reisepass-Feature lässt uns davon träumen, wie das Leben sein könnte, wenn wir wieder reisen, neue Leute treffen und Pläne machen können», so Milo.

Los Angeles oder London?

Doch, wohin soll die virtuelle Reise gehen? In der App sind die Destinationen Los Angeles, New York und London normalerweise am gefragtesten. Ebenfalls häufig ausgewählt werden Paris, Miami und Tokio. Die beliebteste deutsche Stadt im globalen Ranking ist Berlin, die auf Platz 11 landet. Wer lieber im eigenen Land bleiben will, kann den Pin auch ganz lokal verschieben.

Um die Reisepass-Funktion bei Tinder zu nutzen, öffnet man die Einstellungen in der App. Dort wählt man die Option «Standort» aus. Anschließend öffnet sich eine Weltkarte, bei welcher man auf den gewünschten Zielort klicken kann. Dieser wird dann zur Liste der verfügbaren Standorte hinzugefügt. Nun kann weltweit losgeswiped werden.

(L'essentiel/Dominique Zeier)