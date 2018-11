Youtube Originals sind ab 2019 kostenlos

Artikel per Mail weiterempfehlen

Serien wie «Cobra Kai», «Impulse», «Step Up: High Water» oder der Dokumentarfilm «Demi Lovato: Simply Complicated» sind sogenannte Youtube Originals. Das sind Originalserien und -Filme, die exklusiv auf der Plattform der Google-Tochter geschaut werden können. Bislang brauchen User dafür ein Youtube-Premium-Abo, das 11,99 Euro kostet.

Somit zahlt man für Youtube Premium zwar gleich viel wie für ein Netflix-Standard-Abo, hat aber weitaus weniger Content zur Verfügung. Auch in Portal-Vergleichen schnitt Youtube jeweils schlechter ab. Aus diesem Grund will die Videoplattform ihre Originalprogramme ab Januar 2019 für jedermann kostenlos zur Verfügung stellen, um so das Publikum zu erweitern.

Anmerkungen sollen ebenfalls weichen

Die neue Strategie zur Vermarktung seiner Youtube Originals nennt das Unternehmen «Single Slate». Vorerst bleiben einige Titel wie etwa die zweite Staffel des Karate-Spin-offs «Cobra Kai» aber noch hinter der Paywall. Bis 2020 sollen dann sämtliche Originalprogramme kostenlos verfügbar sein.

Künftig wird es auch keine Youtube-Anmerkungen mehr geben. Noch müssen die halbtransparenten Infoboxen, die in manchen Clips das Bild überlagerten, manuell deaktiviert werden. Ab dem 15. Januar 2019 ist dies nicht mehr nötig. Sämtliche Anmerkungen würden bis dann entfernt sein, informiert die Support-Seite von Youtube.

(L'essentiel/vhu)