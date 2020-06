Dating-​​App wandelt Dick Pics in Kätzchenbilder um

Die unaufgeforderte Zusendung von Fotos der besten Stücke von fremden Männern ist für viele Frauen ein lästiger oder auch unangenehmer Teil des digitalen Dating-Alltags. 51 Prozent der Frauen zwischen 18 und 35 Jahren haben zumindest eines erhalten, wie aus einer Studie der Dating-App Once mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov herauskam.

Deswegen unternimmt das seit 2015 bestehende Dating-Portal in Deutschland nun aktiv etwas dagegen und geht gegen die sexuelle Belästigung vor. Dort werden nun demnächst Dick Pics in Fotos von Kätzchen umgewandelt. Sendet jemand einem anderen User ein Nacktbild, erhält der User eine Warnung und kann entscheiden, ob er das Originalfoto freischalten oder stattdessen das Foto eines Kätzchens behalten möchte. Am 8. Juni 2020 launcht die Funktion, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht.

Eine persönliche Erfahrung der Leiterin von Once Clémentine Lalande gab den Ausschlag dafür: «Ich war 48 Stunden lang bei sechs Apps registriert. In dieser Zeit habe ich fast 1000 Likes erhalten, eine Reihe aggressiver Vorwürfe, drei ganz offensichtliche Beleidigungen und zwei nicht einvernehmliche Dick Pics. Ich hatte es zwar erwartet, aber der Ernst der Lage war mir nicht bewusst.» Mit der Umwandlung möchte sie die Online-Welt ein Stück besser machen.

(L'essentiel/ga)