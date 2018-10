US-​​Laden verkauft geheimes Google-​​Gadget

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die amerikanische Ladenkette für Unterhaltungselektronik Best Buy hat einem Kunden aus Versehen den noch unveröffentlichten Chromecast verkauft. Normalerweise stellt Google neue Produkte jeweils an seinem jährlichen Hardware-Event im Herbst vor. Jetzt ist dem Suchmaschinen-Giganten aber ein Kunde von Best Buy zuvorgekommen.

Dieser hat auf der Plattform Reddit ein Foto des Media-Streaming-Adapters geteilt. Er schreibt, dass es sich dabei um die dritte und noch nicht veröffentlichte Generation des TV-Adapters handelt. An der Kasse sei das Gerät noch nicht registriert gewesen.

Der Google-Event ist dieses Jahr für den 9. Oktober geplant. Neben dem Chromecast sollen auch neue Smartphones, das Pixel 3 und das Pixel 3 XL, vorgestellt werden.

(L'essentiel)