«Hilfe, Trump hat den Emoji-​​Button entdeckt»

«Der Dow Jones schloss gerade mit 29.000! Zum Glück habt ihr mich als Präsidenten. Mit Joe Hiden würde er abstürzen», schrieb Trump kürzlich auf Twitter und verwendete dabei nicht nur einen neuen Spitznamen für seinen Konkurrenten Joe Biden, sondern auch ein zwinkerndes und ein besorgtes Smiley.

Der Spitznamen Hiden (Verstecken) ist auf eine Aussage Trumps zurückzuführen, wonach sich der Kandidat der Demokraten während des Wahlkampfs bislang im Keller seines Hauses in Delaware versteckt hatte, während der Präsident selbst viel für seine Kampagne umherreist.

The Dow Jones Industrial just closed above 29,000! You are so lucky to have me as your PresidentWith Joe Hiden’ it would crash — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2020

Was es allerdings mit den plötzlichen Emojis auf sich hat, darüber rätselt die Twitter-Community. «Donald Trump hat offenbar gerade die Emoji-Tastatur entdeckt. Mir graut vor dem restlichen Wahlkampf», schreibt etwa Spiegel-Journalist Marius Mestermann. «Hilfe, er hat den Emoji-Button entdeckt», twittern viele weitere quasi im Kanon. «Er hat bislang nie ein Emoji verwendet, sollten wir das als Verzweiflung betrachten», schreibt der amerikanische Kolumnist Frank J. Fleming. «Kann es kaum erwarten, bis der Präsident das Auberginen-Emoji twittert», meint Korrespondentin Amber Athey aus Washington.

Has Trump really never used an emoji until now? Should we see this as desperation? — Frank J. Fleming (@IMAO_) September 2, 2020

Can’t wait until the president tweets the eggplant emoji https://t.co/vfpzginTQK — Amber Athey (@amber_athey) September 2, 2020

We're fucked he's just discovered emojis https://t.co/0jl5fnBWi1 — Ben Mellor (@btmmellor) September 2, 2020

Red alert, red alert, this is not a drill, TRUMP HAS DISCOVERED EMOJIS ???? https://t.co/WWUTA7wT6A — Leon Wolf (@LeonHWolf) September 2, 2020

