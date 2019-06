Darauf wartet die gesamte Game-​​Welt

Hat das Messesterben auch die Game-Branche erreicht? Nachdem Auto-, Uhren- und Schmuckmessen zuletzt mit schwindenden Besucherzahlen und einem Rückzug von prominenten Herstellern zu kämpfen hatten, muss auch die E3 in Los Angeles mit der Absenz von wichtigen Firmen der Game-Industrie fertig werden.

Allen voran das Fehlen des Branchenriesen Sony schlägt auf die Stimmung. Zum ersten Mal seit 24 Jahren sind die Japaner in Kalifornien nicht mit dabei. Man wolle die Kundschaft künftig auf anderen Wegen erreichen, lautet die Begründung des Konzerns. Mit Blizzard fehlt ein weiterer Topname aus der Industrie. Auf viele neue Titel, neue Hardware, Highlights und Überraschungen darf man sich dennoch freuen. Eine Übersicht.

Microsoft

Den Fokus wird Microsoft auf das Projekt xCloud legen, den eigenen Spielestreamingdienst. Glaubt man den Gerüchten, wird es zudem erste Infos zu den neuen Konsolen von Microsoft geben. Gezeigt werden dürfte diese allerdings kaum. Ansonsten wird Microsoft wohl einen neuen Trailer zu Halo Infinite und «Gears Tatics» veröffentlichen. News respektive fixe Startdaten zu «Ori and the Will of the Wisps», «Age of Empires IV» darf man auch erwarten. Und auch zum von der Game-Welt lang ersehnten Titel «Cyberpunk 2077» soll es endlich ein Startdatum geben.

Electronic Arts

EA verzichtet dieses Jahr offenbar erstmals auf eine traditionelle Pressekonferenz und setzt auf gamebasierte Streams. Neuigkeiten wird es zu so illustren Titeln wie «Star Wars Jedi: Fallen Order», «Apex Legends», «Battlefield 5», «Fifa 20», «Madden NFL 20» und «Sims 4» geben. Möglich ist auch, dass das EA-Studio Bioware neue Details zu «Dragon Age 4» veröffentlichen wird.

Ubisoft

Ob Ubisoft auch dieses Jahr Hollywood-Prominenz auffährt? Fest steht, dass der Hersteller neue Infos zum Piraten-MMO Skull & Bones veröffentlichen wird. Mit Neuigkeiten zu Beyond Good and Evil 2 darf auch gerechnet werden. Insider sind sicher, dass ein neues Asssassin's Creed an der E3 dieses Jahr nicht vorgestellt wird – obwohl sich die Gerüchte um ein AC: Vikings hartnäckig halten. Freuen können sich Action-Freaks zudem auf «Roller Champions», eine Art Rocket League auf Rollschuhen.

Bethesda

Bei Bethesda rechnet man mit News zu Fallout 76, The Elder Scrolls Online und natürlich Doom Eternal. Weitere Details zum Mobile Game Elder Scrolls Blades sind auch zu erwarten. Ansonsten ist es durchaus möglich, dass es einen ersten Trailer zu Elder Scrolls VI und Startfield gibt. Beide Titel wurden auf der E3 im letzten Jahr nur angeteasert. Es ist gut möglich, dass Bethesda nächste Woche auch ein erstes Gameplay dazu zeigt.

Sonstige

Auch wenn Activision nicht vor Ort ist, dürften an der E3 News zu Call of Duty: Modern Warfare die Runde machen. 2k hat das mit Spannung erwartete Borderlands 3 bereits angekündigt, Details zum Titel dürften folgen. Square Enix wird Neuigkeiten zu Dragon Quest Builders 2 auftischen, das für die Switch erscheint. Kenner rechnen zudem mit Ankündigungen für einen DLC zu Kingdom Hearts 3 sowie Life is Strange 2. Und die PS5? Auf die muss man wohl weiter warten.

(L'essentiel/srt)