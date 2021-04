Lil Nas X’ Fans sprengen Tiktok mit Videos

Mit seinen Menschenblut-Sneakern hat Lil Nas X diese Woche bereits für Furore gesorgt. Passend zum kürzlich veröffentlichten Musikvideo zum Song «Montero – Call Me By Your Name» hat er die Sneaker mit dem Psalm 10:18 bestickt: Satans Fall vom Himmel. So möchte er auch den 666sten Schuh der Kollektion an einen Fan verlosen.

Jetzt folgt bereits der nächste «Montero»-Wettbewerb. Auf Tiktok hat der Rapper eine #PoleDanceToHell-Challenge gestartet, die sich thematisch ebenfalls auf den Song und das Musikvideo bezieht. Die Produzenten des besten Clips dürfen sich auf 10.000 Dollar Preisgeld freuen.

Wir haben die unendlichen Weiten von Tiktok durchforstet und eine Top Fünf an möglichen Siegesanwärtern zusammengestellt.

Stripper-Katz, Stripper-Katz, macht was immer eine Stripper-Katz macht

Dieses Girl hat teuflisch gute Make-Up-Skills

CGI-Boi tanzt an der Stange sogar besser als du

«Da war die ganze Zeit eine Stange?»

Pass gut auf, das ist dein Ticket zurück in den Himmel

(L'essentiel/Saskia Sutter)