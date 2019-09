Pornografie und Nazi-​​Inhalte in Apps für Kinder

In einem ihrer jüngsten Tests ist die Stiftung Warentest zu einem alarmierenden Ergebnis gekommen. «Alles andere als kindergerecht» titelt ihr Bericht über 14 Spiele-Apps. Die Gründe: Verweise auf Porno-Sites, rechtsextreme und antisemitische Inhalte sowie nicht altersgerechte Werbung.

Unter den getesteten Games befinden sich beliebte Titel wie «Fortnite», «Clash of Clans», «Minecraft», «Pokémon Go» oder «Brawl Stars». Geprüft worden seien die Spiele aus der Perspektive eines 10-jährigen Kindes und von Multimedia-Experten in Kooperation mit Jugendschutz.net, dem deutschen Kompetenzzentrum für den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet.

Verstörende Inhalte

Das beste Urteil erhielt noch «Pokémon Go», es wurde als «bedenklich» eingestuft. Die restlichen 13 Games bieten laut Stiftung Warentest inakzeptablen Kinderschutz. So blendete die Android-Version von «Subway Surfers» für Kinder ab sechs Jahren Werbung für ein Spiel ab 18 Jahren ein, in dem unablässig Menschen erschossen werden. Und in «Roblox» gehe es etwa darum, «böse Juden zu töten».

Auf rechtsextreme Spielernamen wie «SiegHeil» oder «Judentöter» seien die Experten in «Fortnite» und «Clash of Clans» gestoßen. In «Clash of Clans» und «Brawl Stars» würden zudem eine Reihe von Mitspielern als Namen Internetadressen von Porno-Sites verwenden. Nicht angegeben wurde jedoch, wie häufig solche Namen vorkommen, schließlich haben diese Apps mehrere Millionen Spieler.

Totalverzicht auf Handygames?

Tückisch für Kinder seien auch die oftmals intransparenten In-App-Käufe. Wie also umgeht man pornografische sowie rechtsextreme Inhalte und vermeidet das versehentliche Hineintappen in eine Kostenfalle? «In vielen Familien dürfte ein Totalverzicht auf Spiele-Apps keine Lösung sein», heißt es im Bericht von Stiftung Warentest.

Ein richtiger Umgang sei deshalb wichtig. So können In-App-Käufe im Google Play Store mit einem Passwort geschützt oder im Apple App Store gänzlich deaktiviert werden. Durch das Offline-Spielen lässt sich zudem kein Geld ausgeben und auch Chatten mit Fremden funktioniere so nicht mehr.

Aber auch bei den AGB und Datenschutzerklärungen ist Vorsicht geboten: Laut Stiftung Warentest ist der Datenschutz für Kinder bei keinem Spiel angemessen und zehn der 14 geprüften Apps enthalten deutliche Mängel in den AGBs, so zum Beispiel «Angry Birds 2» und «Candy Crush».

(L'essentiel/vhu)