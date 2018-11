China-​​Riese Huawei liebäugelt mit Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Ein Schatz, der nur noch entdeckt werden muss»: Diese schmeichelhaften Worte von Jakub Hera Adamowicz von der Kommunikationsabteilung von Huawei in Brüssel gelten dem Großherzogtum. In Luxemburg ist Huawei bereits mit einer Niederlassung vertreten. Sie wurde im Jahr 2009 eröffnet. «Jedoch sind nur zwei oder drei Ingenieure dauerhaft präsent – hauptsächlich für Cloud Consulting und Netzanbindung», erklärt Adamowicz.

Der Telekommunikationsriese plant nun aber Größeres: Im Februar 2019 will Huawei sein erstes 5G-Smartphone in Barcelona vorstellen. Dieses soll im dritten Quartal 2019 auf dem europäischen Markt landen. Zudem arbeitet Huawei an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. «Das könnten Technologien sein, die über Nacht groß rauskommen, wie damals bei Facebook», glaubt Jakub Adamowicz. Wenn die Märkte offen sind, plant das Unternehmen von einem soliden Netzwerk zu profitieren.

«Chinesen lieben klassische Musik»

Die Einladung von «Les Solistes Européens», dem Orchester mit Sitz in Luxemburg unter der Schirmherrschaft von Großherzog Henri, nach Rom ist alles andere als ein Zufall: «Die Chinesen lieben die klassische Musik und der kulturelle Ansatz ist für Huawei von grundlegender Bedeutung», erklärt Adamowicz. Eine Zusammenarbeit wird derzeit geprüft.

Im Bereich 5G und Telekommunikationsnetze arbeitet das chinesische Unternehmen bereits eng mit Eltrona zusammen. «Wir sind in einer Warteposition, aber wir denken eindeutig darüber nach, uns als Akteur zu etablieren. Diese Ambition erfordert eine viel stärkere Präsenz im Großherzogtum», so Adamowicz. Auch an der Space-Mining-Initiative des Wirtschaftsministeriums zeigt sich Huawei interessiert.

(L'essentiel)