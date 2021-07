So funktionieren sich selbst löschende Bilder

Schon seit längerem hat sie das Unternehmen angekündigt, nun werden sie bei Whatsapp tatsächlich eingeführt: Die sich selbst löschenden Bilder, Videos und Gifs. Laut Wabetainfo.com können die ersten Nutzerinnen und Nutzer, die über die Whatsapp-Betaversion verfügen, die Funktion bereits austesten.

Diese zeigt sich allerdings in etwas anderer Form als erwartet. So kann man – anders als bei Textnachrichten – bei Bildern nicht etwa einen Timer einstellen, wie lange sie beim Empfänger oder der Empfängerin angezeigt werden. Viel eher werden die Fotos oder Videos sofort gelöscht, nachdem die andere Person diese einmal geöffnet und angeschaut hat. Anschließend ersetzt der Text «Geöffnet» die Stelle, an der sich das Bild im Chat-Verlauf befunden hat.

Vorsicht vor Screenshots

Wer sich die neue Funktion nach deren Veröffentlichung zunutze machen möchte, sollte aber vorsichtig damit sein, was verschickt wird. Bis jetzt gibt es in der App keine Screenshot-Erkennung, die dem Absender oder der Absenderin mitteilen würde, dass der Empfänger oder die Empfängerin einen Screenshot des verschickten Fotos angefertigt hat.

Die selbstzerstörerischen Bilder und Videos funktionieren sowohl in Privat-Chats als auch in Gruppen-Chats. Wer bereits Betatester oder -testerin ist und Zugriff auf die neue Funktion hat, der kann solche Fotos bereits jetzt an Kontakte verschicken, die selbst noch nicht über die Funktion verfügen. Die Bilder werden dennoch angezeigt und verschwinden nach dem Öffnen wie geplant.

Wie die neue Funktion genau aussieht, kannst du in der Bildstrecke sehen. Bislang ist sie nur für Android-Nutzerinnen und -Nutzer verfügbar, es ist aber davon auszugehen, dass sie bald für alle möglichen Userinnen und User ausgerollt werden wird.

(L'essentiel/Dominique Zeier)