Video von Zoom-​​Meeting wird zum viralen Hit

Die Aufzeichnung einer Zoom-Konferenz des Gemeinderats vom Waipa District in Neuseeland wurde auf Youtube über 290.000 Mal angeklickt. Aber woher kommt das plötzliche Interesse an einer Konferenz, an der unbekannte Personen teilnehmen, die irgendwo auf der Welt sitzen? Um nicht gestört zu werden. Und zwar dann, wenn man eigentlich hätte arbeiten sollen, schreibt «BBC».

Das Video wurde im April 2020 aufgenommen und seither rege genutzt, um so zu tun, als wäre man beschäftigt. Heißt also: Die Menschen spielen das Youtube-Video des Rats zu Hause oder am Arbeitsplatz ab und erwecken so den Anschein, dass sie aktiv an ebendiesem Meeting teilnehmen. Ein Nutzer der Plattform schreibt: «Ich habe das Video bei der Arbeit eingesetzt, damit es so aussieht, als wäre ich beschäftigt, um zu vermeiden, dass ich mich mit einer stressigen Person auseinandersetzen muss.» Eine andere schreibt: «Es hat funktioniert!»

Das Video dauert fast zwei Stunden. Einer der Schlawiner, der zugibt, das Video zu ebendiesem Zweck genutzt zu haben, schreibt: «Ich habe dieses Meeting sechsmal geschaut.» Bei einer Stunde und 44 Minuten Laufzeit sind das über zehn Stunden, in denen er nicht gearbeitet hat, sondern anderen Menschen beim Diskutieren zusah.

Zu den Fake-Teilnehmenden zählen auch viele Studierende. Sie spielten das Video zu Hause ab, um ihren Eltern vorzugaukeln, dass sie tatsächlich lernen – und die Taktik schien aufzugehen.

Der Gemeinderat, der mehrere solcher Sitzungen online stellte, schrieb auf Twitter: «Wir fühlen uns berühmt.» Und weiter: «Wir sind genauso verwirrt wie ihr!»

Ken Morris, der stellvertretende Finanzminister der Gemeinde, sagte: «Für unseren Youtube-Kanal ist das Video ein ziemlicher Höhepunkt. Dass eine unserer Sitzungen auf diese Weise viral geht, ist völlig unerwartet». In der erwähnten Video-Sitzung wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusbranche besprochen. Auf Youtube hat die Stadtverwaltung über die Jahre Dutzende Videos veröffentlicht. Die meisten kommen aber nicht auf mehr als ein paar Hundert Views – abgesehen von diesem.

(L'essentiel/Angela Rosser)