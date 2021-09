Tiktoker faken bekannte Gesichter mit KI

Apps mit einer klassischen «Face-Swapping» Technologie kennen wir schon länger. Auch Anwendungen, die unsere digitale Erscheinung älter oder jünger machen können, langes oder kurzes Haar simulieren oder einen Geschlechtertausch ermöglichen, sind nichts Neues.

Das Thema «Deep Fake», die Technologie, die hinter diesen Anwendung steht, erhält dennoch in den letzten Tagen wieder vermehrt Aufschwung. Bei dieser Methode ermöglicht die künstliche Intelligenz eine realistisch wirkende Visualisierung von Gesichtszügen inklusive deren Bewegungen.

Auch Tiktoker verwenden künstliche Intelligenz

Bereits im März dieses Jahres ging eine unglaublich realistische Kopie eines Tom Cruise im Tiktok Universum viral. Dem Deepfake Tom Cruise ist nun ein eigenständiger Account gewidmet, der 2,5 Millionen Follower und Followerinnen zählt und zwischen zwei und 33 Millionen Views einfährt.

Die Imitiertung bekannter Persönlichkeiten hat auch den Tiktoker hinter dem Kanal mr__heisenberg interessiert. Vor wenigen Tagen hat er ein Video geteilt, welches innerhalb kürzester Zeit über 15 Millionen Views generierte und ihm knapp 350.000 Follower und Followerinnen bescherte.

Die Technologie wird immer besser

Die Fortschritte künstlicher Intelligenz bedeuten auch eine noch bessere Fälschung und Simulierung von Gesichtszügen und Mimik. Auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann hat sich in den vergangenen Wochen mit diesem Thema auseinandergesetzt. In seiner Sendung ZDF Magazin Royale, lässt er sogar die Präsidentin der Europäischen Kommission und Sänger Michael Wendler sprechen. In diesen Fällen ist jederzeit klar, dass es sich um eine Fälschung handelt. Dass diese Technologie auch missbräuchlich genutzt wird, ist eine Tatsache und bleibt, bei all dem potentiellen Unterhaltungseffekt, auch weiterhin eine Gefahr.

