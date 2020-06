Dubioses Gadget soll vor 5G-​​Strahlung schützen

Der sogenannte 5GBioshield wird unter anderem in England angeboten. Laut dem Hersteller bietet das Gadget Schutz vor allerlei Strahlung, darunter auch vor 5G-Frequenzen. Das zweifelhafte Gerät wird für umgerechnet rund 400 Euro auf der Website des Herstellers angeboten.

Für Aufsehen sorgt nun, dass Toby Hall, ein Mitglied des 5G-Beratungsausschusses des Stadtrats von Glastonbury, England, das Gadget kürzlich empfahl: «Wir nutzen dieses Gerät und finden es hilfreich», schrieb er in einem offiziellen Bericht. Darin verlinkte er auf die Website des Herstellers, berichtet die BBC. Später hat sich Hall von seiner früheren Aussage distanziert. Der Regierungsbericht wurde gelöscht.

Wahnsinnige Versprechen

Doch was genau ist dieser 5GBioshield überhaupt? Die Versprechen des Herstellers sind wahnwitzig. Das Gadget erinnert von der Form her an einen USB-Stick und kann am Notebook oder an einem Ladegerät eingesteckt werden. Doch selbst wenn es nicht eingesteckt ist, soll es wirken, schreibt der Hersteller.

Der Schutz «für die ganze Familie wirkt dank eines tragbaren holografischen Nanoschicht-Katalysators». Möglich mache dies ein «Prozess der Quantenoszillation», schreiben die Macher. In der Nähe eines Handys wirke der USB-Stick «wie ein Schild». Der Stick soll auch «Lebenskraftfrequenzen» aussenden: Diese sollen eine «Revitalisierung des Körpers begünstigen», heißt es auf der Website.

USB-Stick mit Kleber

Die Beschreibung scheint per Zufallsgenerator zusammengewürfelt worden zu sein, so das Urteil der Fake-Jäger von Mimikama.at. Die angeblich fantastischen Eigenschaften des Gadgets würde sonst alle Physiker staunen lassen. So kann etwa die Quantenoszillation in der Realität nur bei Temperaturen unter 4 Kelvin (-269,15° C) ablaufen.

Die Aufruhr um das Gadget hat auch das britische Amt für Handelsnormen aufhorchen lassen. Es ließ das Gerät von einer IT-Sicherheistfirma analysieren. Deren Urteil: «5GBioshield ist ein Betrug und nichts anderes als ein USB-Stick im Wert von 5 Pfund mit einem Aufkleber drauf», heißt es auf der Website der Firma Pen Test Partners. Weiter sei man der Meinung, dass dieses Produkt nicht von öffentlich finanzierten Einrichtungen gefördert werden sollte. Die Behörden arbeiten jetzt daran, die Website des Herstellers offline zu nehmen.

Der Lieferant des 5GBioshield nimmt gegenüber der BBC ebenfalls Stellung. Er wirft dem renommierten Sender vor, nicht richtig recherchiert zu haben. Man verfüge über eine Menge technischer Informationen und historischer Forschung, so die Vertreiber. «Aus offensichtlichen Gründen können wir diese sensiblen Informationen allerdings nicht an Dritte weitergeben.»

(L'essentiel/Tobias Bolzern)