Fake-​​Bilder verbreiten Trump-​​Ideologien im Netz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Facebook hat am Freitag eine große Anzahl von Fake-Profilen geschlossen, die verdächtige Fotos als Profilbilder angezeigt hatten. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei diesem Bildern um Fotos, die mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erstellt worden waren – die abgebildeten Personen, die in die Kamera schauten und lachten, existierten gar nicht.

Insgesamt löschte Facebook laut CNN 610 Profile, 89 Seiten und 90 Gruppen. Außerdem wurden 72 Instagram-Accounts gesperrt. Manche dieser Seiten hatten um die 55 Millionen Follower. Viele davon verbreiteten Pro-Trump-Slogans wie beispielsweise «Amerika braucht Präsident Trump» oder «wir stehen für Trump und Pence ein».

Fehler im Detail

Entdeckt wurden die Fake-Bilder von einem Forscherteam aus Washington und New York. Die Fotos seien für normale Facebook-Nutzer nur schwer als Fake erkennbar gewesen, heißt es in ihrem Bericht. Allerdings habe die KI-Technologie noch immer Schwierigkeiten damit, Details wie beispielsweise Brillen oder Hintergründe von Fotos genau darzustellen. Daran seien die falschen Bilder erkannt worden.

Got a story coming on this. Facebook said it had removed hundreds of accounts from TheBL, which has ties to The Epoch Times.But imo, even scarier is the fact that this is the first known use of using AI generated photos for profiles in a large-scale, coordinated media campaign. https://t.co/B82FDpFWZH pic.twitter.com/B9AWbgial5— Davey Alba (@daveyalba) December 20, 2019

Nicht nur Informationen zur Präsidentschaftswahl, sondern auch zu anderen Themen wie beispielsweise Religion, Wirtschaft oder das Impeachment wurden von den Fake-Profilen verbreitet. Die Organisation hinter den Profilen hat laut Facebook rund 10 Millionen Dollar in die Verbreitung ihrer Ideologie mittels Werbung gesteckt.

Fake-Profile auch bei Twitter

Wie Facebook mitteilte, haben die Untersuchungen der Fake-Profile zur Epoch Media Gruppe, die die «Epoch Times» herausgibt, geführt. Das Magazin wurde von Falun-Gong-Anhängern gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Es berichtet in mehreren Sprachen kritisch über China, verbreitet ideologisch geprägte Fehlinformationen und ist für seine Pro-Trump-Haltung bekannt. Ebenfalls beteiligt: Das Medien-Netzwerk «The BL», das ebenfalls Pro-Trump-Ideologien verbreitet. Die beiden Medienerzeugnisse bestreiten zwar, zusammenzugehören, Recherchen von US-Medien belegen aber das Gegenteil.

Nach der Enthüllung der Fake-Profile informierte Facebook Google und Twitter über die Ergebnisse der Untersuchungen. Ein Sprecher von Twitter bestätigte wenig später, dass ebenfalls falsche Profile auf der Kurznachrichtenplattform entdeckt worden seien. Rund 700 Twitter-Accounts wurden daraufhin gelöscht. Es handelt sich um den größten bisher bekannten Fall einer Werbeaktion mit Bildern, die von einer künstlichen Intellligenz erstellt wurden.

(L'essentiel/doz)