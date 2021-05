Viraler Hit soll von Youtube verschwinden

Es war vor 14 Jahren, als der einjährige Charlie seinen dreijährigen Bruder Harry immer und immer wieder in den Finger biss. Festgehalten wurde die Szene von ihrem Vater Howard Davies-Carr, der das Video anschließend auf Youtube stellte – damit es auch die Paten der Jungs in den USA sehen konnten. So schuf er einen der ersten großen Viralhits auf Youtube und damit ein Stück Internetgeschichte.

Jetzt hat die Familie Davies-Carr aus Großbritannien den Hype um sogenannte Non Fungible Token (siehe Box) genutzt und die digitale Besitzurkunde des Clips versteigert. Das höchste Gebot kam vom User 3fmusic. Ihm war der NFT für «Charlie bit my finger – again» 760.999 Dollar wert, umgerechnet etwa 680.000 Euro.

Wer hinter dem Pseudonym 3fmusic steckt, ist unklar. Laut Spiegel.de wird er mit einer Musikproduktionsfirma in Dubai in Verbindung gebracht. 3fmusic ist jedenfalls kein unbeschriebenes Blatt in der Welt der NFTs. Er war es, der sich im April für 374’000 Euro die Besitzurkunde an der Vorlage für das «Disaster Girl»-Meme gesichert hatte.

Käufer darf Neufassung aufnehmen

Noch ist nicht klar, was 3fmusic mit dem Clip vor hat. Die Familie Davies-Carr hatte allerdings angekündigt, den Clip nach Abschluss der NFT-Auktion vom Netz zu nehmen. Wann es soweit ist, ist unklar. Noch ist das Originalvideo abrufbar. Allerdings ist es nicht mehr gelistet, kann also über die Suche nicht mehr gefunden werden. Zudem ist es mit dem Hinweis «Wartet auf NFT-Entscheidung» versehen.

Verpflichtet ist die Familie Davies-Carr indes nicht, das Video von Youtube zu entfernen. Denn trotz Verkaufs des NFT kann sie als Urheber des Werks weiterhin entscheiden, wo es gezeigt wird, schreibt die BBC. Ganz verschwinden wird das Video sowieso nicht. User haben bereits das Video heruntergeladen und außerhalb von Youtube zugänglich gemacht.

Mit seinem Gebot hat sich 3fmusic übrigens nicht nur den NFT zu «Charlie bit my finger – again» gesichert, sondern darf auch eine Neufassung des Clips mit Charlie und Harry, inzwischen 15 und 17 Jahre alt, aufnehmen. Man darf gespannt sein, was dabei rauskommt.



(L'essentiel/Jean-Claude Gerber)