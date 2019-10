Youtuber brät und isst einen seltenen Baby-​​Delfin

Mit diesem Abendessen hat er sich keine Freunde gemacht: Am Montag meldete sich Inscope21 (24) in seiner Instagram-Story zu Wort. Stolz erzählt er darin, dass er sich mit Freunden zum Abendessen verabredet hat – auf «extremer Gönnerbasis». Was er damit meint, zeigt er im darauffolgenden Clip: Einen auf Eis gelegten toten Baby-Delfin.

Das Tier sei «extrem selten», da es sich um einen gefährdeten Supay-Delfin handle. Der deutsche Youtube-Star habe ihn bei einer Firma bestellt, «die sich darauf spezialisiert hat, solche Fische zu fangen».

Nach drei kurzen Videos, in denen er unter anderem die Konsistenz des Fleisches abcheckt und zwei Filets anbrät, war es dann so weit: Mit einem Glas Rotwein als Begleitung wurde der vermeintliche Delfin verköstigt. Wie er den Fisch vor dem Braten filetiert hat, sieht man hingegen nicht.

Delfin-Fleisch schmeckt «nussig»

«Schmeckt ein bisschen nussig irgendwie», sagt Nicolas Lazaridis, wie Inscope21 mit bürgerlichem Namen heißt. «Das ist echt krass geil.» Seine Follower sind da anderer Meinung und verurteilen den Internet-Star wegen der Aktion aufs Schärfste.

«Zu einem ist Delfin-Fleisch voll mit Quecksilber und zum anderen sind ein Viertel aller Arten vom Aussterben bedroht. Egal, ob echt oder fake, in beiden Fällen bist du ein kranker Vollidiot», lautet ein Kommentar. Oder: «Schlimm genug, was mit vielen Tieren geschieht, so was als etwas Tolles anzupreisen und stolz darauf zu sein, ist wirklich unter aller Sau.»

PR-Gag?

Ein Streich, ein PR-Gag oder doch echt? In den sozialen Netzwerken wird heftig darüber diskutiert, ob es sich bei dem Tier womöglich um eine lebensnahe Attrappe handelt.

Eine Firma, die sich auf den Verkauf von solch extravaganten kulinarischen Errungenschaften wie Baby-Delfin spezialisiert hat, lässt sich nach einer ersten Suche nämlich nicht finden.

Lebender Baby-Delfin für 5000 Euro

Allerdings erhält man in Deutschland ein Kilo Filetstücke von einem Delfin aus dem Wildfang aus chilenischen und argentinischen Gewässern für umgerechnet 40 Euro. Einen lebendigen (!) Baby-Delfin kann man in den USA ab 5000 Euro erstehen.

Fest steht, dass die Jagd auf Delfine in den meisten Ländern illegal ist. In den USA kann man für das Verletzen oder Töten von Delfinen und Walen eine nicht unbeträchtliche Zeit hinter Gitter kommen.

Japanische Tradition

In Japan und auf den Färöer-Inseln werden die Meeressäuger allerdings noch aktiv gejagt. Laut N-tv.de argumentiert etwa die japanische Regierung, dass Delfinfang japanische Tradition sei.

Es gibt aber auch jene Staaten, in denen nur Delfine verarbeitet werden, die in den Fischernetzen als Beifang landen. Ihr Fleisch wird dann entweder gegessen oder als Hai-Köder eingesetzt.

Wie Inscope21 den Delfin zubereitet und isst, siehst du oben im Video.

(L'essentiel/kao)