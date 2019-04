Mann verliert streng geheimen Prototyp im Zug

Eine Horrorvorstellung: Ein Mitarbeiter des Smartphone-Herstellers Honor mit Sitz in München hat dessen neuestes – und vor allem noch streng geheimes – Produkt, das «Honor 20», während einer Zugfahrt verloren. Der Mitarbeiter sollte das Gerät besser kennenlernen, um es während einer Präsentation am 21. Mai in London eingehend vorstellen zu können, so berichtet Focus.de.

Doch während einer Zugfahrt über die Ostertage hat er es im ICE von Düsseldorf nach München verloren. Er habe es im Rucksack gehabt, doch als er diesen Zuhause in München öffnete, war das Gerät verschwunden. Sein Arbeitgeber hat nun einen Finderlohn von 5000 Euro geboten für das Smartphone, das sich in einer grauen Schutzhülle mit einer Blende über der Rückkamera befinden soll.

Viel anfangen könne man, laut Focus.de, mit dem Gerät ohnehin nicht: Denn nach dem ganztägigen Testen ist der Akku leer und wer ihn aufladen will, müsse mehrere Passwörter eingeben.

(L'essentiel)