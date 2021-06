Student baut Auge für Smartphone-​​Zombies

Auf dem Weg zum Auto, zum Einkaufen oder einfach nur zum nächsten Café und schon vibriert das Handy. Eine neue Nachricht oder das neuste TikTok-Video können dabei schnell einmal vom Straßenverkehr ablenken. Andere Passanten, Trottoir-Kanten, Laternen und vor allem Autos werden zum Stolperstein und zu einer echten Gefahr für das Leben. Dies hat der südkoreanische Industrial-Design-Student Paeng Min-wook vom Londoner Royal College of Art zum Anlass genommen, um ein ganz besonderes Kunstprojekt zu entwickeln.

Er hat ein Gadget entwickelt, das dem sogenannten «Phono sapiens» die sichere Fortbewegung im Alltag erleichtern soll.

Ultraschallsensor warnt vor Hindernissen

Das elektronische «dritte Auge» wird auf der Stirn getragen. Senkt man den Kopf, um auf das Handy zu schauen, so erkennt ein Gyrosensor die Neigung und öffnet das Lid. Hinter diesem verbirgt sich ein Näherungssensor, der mit Ultraschall arbeitet. Registriert dieser ein Hindernis in unmittelbarer Nähe, so ertönt ein lauter Warnton über den integrierten Lautsprecher.

Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein Gadget, das man bald auf dem Markt finden kann, sondern viel eher um ein Kunstprojekt, mit dem der 28-Jährige auf die Handysucht der Gesellschaft hinweisen möchte. «Das Smartphone hat das moderne Leben so tief durchdrungen, dass es unmöglich ist, die Evolution in den ‹Phono sapiens› zu leugnen», so der Student gegenüber Dezeen. «Ich hoffe, dass das ironische Aufzeigen dessen, was wir mit unseren Handys machen, Leuten dabei hilft, sich Zeit für Selbstreflexion zu nehmen.»





(L'essentiel/Dominique Zeier)