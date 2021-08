Sicherheitslücke brockt Zoom Millionenstrafe ein

Bis zu 25 Dollar – so viel sollen Kundinnen und Kunden von Zoom erhalten. Denn der Videokonferenzanbieter soll zu unsicher gewesen sein und gegen den Datenschutz verstoßen haben. Gegen Zoom ist darum in den USA eine Sammelklage eingereicht worden. Der Videokonferenzanbieter hat sich nun bereit erklärt, total 85 Millionen Dollar an die Klägerinnen und Kläger zu bezahlen, wie Bloomberg.com berichtet. Zudem fordert das Gericht, dass Zoom seine Datenschutzpraktiken verbessert. Die Einigung erfordert noch der Zustimmung einer Richterin an einem Gericht in Kalifornien.





Stöhnen aus dem Lautsprecher Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass Zoom seine Nutzerinnen und Nutzer über die Sicherheit der Video-Chats und deren Verschlüsselung getäuscht und Daten in unzulässiger Weise mit Facebook geteilt hat. Auch soll es Zoom versäumt haben, private Meetings vor Störungen durch Hacking-Angriffe zu schützen. Die Art von Angriff wurde als Zoombombing bekannt. Bei den sogenannten Zoombombings verschaffen sich die Angreifer unerlaubt Zutritt in ein Meeting, mit der Absicht dieses zu stören. Am Anfang der Covid-Pandemie wuchs Zoom rasant, da viele Firmen ihre Tätigkeit ins Homeoffice verlegten. Innerhalb von wenigen Wochen explodierte die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer um das 20-fache. Zoom kam nicht nur bei Firmen, sondern auch bei Behörden zum Einsatz. Im Frühling 2020 zeigten sich jedoch Probleme bei Zoom, zahlreiche Datenschützerinnen und Datenschützer warnten sogar vor der App. Daraufhin verboten einige Firmen den Einsatz von Zoom, darunter das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, Space X. Auch das Federal Bureau of Investigation warnte vor dem Einsatz der Software. Auch 2021 ist Zoom weiter auf Wachstumskurs: Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher größten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar will Zoom die US-Firma Five9 aufkaufen. Das Unternehmen bietet Cloud-Software für Kundenkommunikation an.



(L'essentiel/Tobias Bolzern)