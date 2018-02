Uber will ab 2023 Lufttaxis einsetzen

Artikel per Mail weiterempfehlen

An der diesjährigen CES – eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungselektronik – wurden die ersten Lufttaxi-Kabinen für Uber gezeigt. Bereits 2023 sollen diese Hybrid-Modelle zwischen Helikopter und Flugzeug Menschen von A nach B bringen.

Entwickelt wurden sie von Hubschrauberhersteller Bell. Laut Justin Erlich, dem «Head of Policy of Autonomous Vehicles and Urban Aviation» von Uber, soll es sich bei UberAir um ein Lufttaxi für mehrere Personen handeln. Aus diesem Grund sollen die Preise auch vergleichbar sein mit den jetzigen Uber-Fahrten.

Starten und landen sollen die fliegenden Taxis von Skyports auf Hausdächern. Die ersten Testflüge sollen bereits in zwei Jahren in Dallas und Los Angeles beginnen.

(L'essentiel/20min)