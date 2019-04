So kannst du «Snake» auf deinem Handy spielen

Kairo, São Paulo, London, Sydney, San Francisco, Tokio oder gleich auf der ganzen Welt – in Google Maps kann seit heute das Kultgame «Snake» gespielt werden. Anders aber als im Original ist man keine Schlange, sondern ein öffentliches Verkehrsmittel der Spiel-Location. So spielt man in London etwa einen für die Stadt typischen roten Bus, in San Francisco dagegen einen Cable Car.

«Snake» kann auf iOS, Android sowie der Desktopversion für eine Woche lang gespielt werden. Wie es geht, zeigt das Video oben.

