Stiftung Warentest watscht Clubhouse ab

Die Kritik von Datenschützern an Clubhouse reißt nicht ab. Die zurzeit äußerst beliebte App wirft auch nach Einschätzung der Stiftung Warentest erhebliche Fragen auf. Wie die Tester am Mittwoch mitteilten, ist die US-App «nicht nur datenhungrig», sondern verstößt in mehreren Punkten zudem gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Eine Untersuchung ergab demnach, dass die App, die derzeit bei den Download-Zahlen für Apples App Store weit oben rangiert, einige Daten nur an Clubhouse-Server sendet, andere aber an den iPhone-Hersteller Apple und wieder andere an Datenanalyse-Firmen in den USA.

Abmahnung gegen Clubhouse bereits eingereicht

«Der Anbieter schneidet alle Äußerungen mit und überträgt in vielen Fällen Adressbucheinträge vom Handy der Nutzer auf Firmenserver, wo sie für Marketing- und Werbezwecke verwendet werden können», monierten die Warentester zudem. Tatsächlich erlangt man bislang nur mittels Einladung Zugriff zur Plattform. Es ist also davon auszugehen, dass die App die Kontakte eines großen Teils ihrer Nutzerbasis kennt.

Dies Stiftung verwies darauf, dass der deutsche Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) die hinter Clubhouse stehende Firma, Alpha Exploration, bereits abgemahnt habe. Zudem liege die Datenschutzerklärung bislang nur auf Englisch vor – viele deutschsprachige Nutzer können sich daher nicht ausreichend über die Datenschutzpraktiken informieren.

Außerdem seien die Rechte, die sich der Anbieter für die Verwendung der Nutzerdaten einräume, «zu weitgehend». Verbraucher würden überdies nicht ausreichend über ihre Rechte aufgeklärt und es werde kein Verantwortlicher benannt, der für die Datenverarbeitung zuständig ist. Darüber hinaus gebe es kein Impressum.

Zutritt nur per Einladung

Die Nutzer der im vergangenen Frühjahr in den USA entwickelten App können per Audio verschiedene «Räume» besuchen, in denen Menschen miteinander reden. Derzeit kann die Plattform nur herunterladen, wer eine persönliche Einladung durch einen bereits registrierten Nutzer bekommt und ein Apple-Gerät besitzt.

Wie die Gründer der Plattform Ende Januar angekündigt haben, soll die Applikation aber bald auch auf Android-Smartphones laufen. Ab wann genau dies der Fall sein wird, ist noch nicht klar. Es dürfte aber noch eine Weile dauern, denn die Programmierung der Android-App befindet sich laut Davison noch in ihrem Anfangsstadium.

(L'essentiel/AFP / ore / doz)