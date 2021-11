USA setzen Millionen-​​Kopfgeld auf Hacker aus

Die USA haben eine Belohnung in Höhe von zehn Millionen Dollar (rund 8,6 Millionen Euro) für entscheidende Hinweise bei der Suche nach den Anführern der Hackergruppe Darkside in Aussicht gestellt. Dabei gehe es um den «Schutz von Ransomware-Opfern auf der ganzen Welt vor der Ausbeutung durch Cyber-Kriminelle», erklärte das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit). Die US-Bundespolizei FBI macht Darkside für zahlreiche Cyber-Attacken auf US-Unternehmen verantwortlich.

Die Angreifer nutzen eine sogenannte Ransomware, mit der Computersysteme gesperrt oder verschlüsselt werden, um von den Nutzern Geld für die Freigabe der Daten zu erpressen. In dem Begriff steckt das englische Wort für Lösegeld («ransom»). Washington macht die mutmaßlich von Russland aus operierende Gruppe unter anderem für den Angriff auf die Colonial Pipeline im Mai 2021 verantwortlich.

Ransomware-Gipfel

Das Außenministerium setzte zudem eine Belohnung in Höhe von fünf Millionen Dollar (rund 4,56 Millionen Euro) für Informationen aus, die zur Festnahme von Menschen führen, die sich an einem Angriff von Darkside beteiligen – egal, in welchem Land.

In den USA gab es in den vergangenen Monaten eine Reihe spektakulärer Ransomware-Angriffe. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will entschieden gegen solche Angriffe vorgehen und hielt im Oktober einen virtuellen Gipfel mit mehr als 30 Staaten zu dem Thema ab.

(L'essentiel/afp/doz)