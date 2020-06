Erkennt Instagram-​​Algorithmus nackte Haut?

Instagram-Posts, auf welchen viel nackte Haut zu sehen ist, werden stärker verbreitet. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Algorithm Watch, einer Organisation, die sich auf die Entscheidungsmechanismen hinter Algorithmen spezialisiert hat. So sollen Bilder, die Frauen in Unterwäsche oder Bikini zeigen, mehr als 50 Prozent häufiger in den Newsfeeds anderer Nutzer erscheinen als Bilder, auf welchen der Körper bedeckter gehalten ist.

Um dies zu testen, wurden Daten von 26 Instagram-Nutzern gesammelt. Bei diesen wurde überprüft, wie hoch und prominent jeweils die Posts von 37 weiteren Influencern platziert wurden. Dies war mittels eines Browser-Add-ons möglich, das in regelmäßigen Intervallen den Instagram-Feed der Studienteilnehmer öffnete und die Bilder, die dort zu sehen waren, analysierte. Auf diese Weise konnten insgesamt 2400 Fotos durchleuchtet werden.

Ursache unbekannt

Nur auf 21 Prozent aller analysierten Bilder war eine leicht bekleidete Person zu sehen. Dennoch war es 54 Prozent wahrscheinlicher, dass ein Bild, auf welchem eine leicht bekleidete Frau zu sehen war, tatsächlich im Newsfeed der Teilnehmer auftauchte. Außerdem war es bei Bildern von Männern ohne Shirt 28 Prozent wahrscheinlicher, dass sie an andere Nutzer weiterverteilt wurden.

Laut der Studie ist es schwierig, herauszufinden, weshalb dies so ist, ohne den Instagram-Algorithmus genau zu kennen. Eine mögliche Erklärung, weshalb Bilder mit nackter Haut priorisiert werden, könnte schlicht die Tatsache sein, dass andere Nutzer stärker mit dieser Art von Bildern interagieren und sie mit Likes oder Kommentaren versehen.

Außerdem heißt es in der Studie weiter, dass der Instagram-Algorithmus sehr wohl erkennen könne, wenn sich nackte Haut auf einem Bild befinde. Dieses Wissen werde nur schon dazu eingesetzt, Nacktheit auf Instagram zu entlarven und Bilder, die gegen die AGBs verstoßen würden, zu löschen.

Facebook dementiert

Facebook, zu dem Instagram gehört, widerspricht den Ergebnissen dieser Studie vehement. «Diese Befunde sind in mehrerer Hinsicht missverständlich und weisen Fehler auf», so ein Facebook-Sprecher. «Die Posts im Feed werden aufgrund ihres Inhalts und der Präferenzen des Nutzers eingestuft. Nicht mit einbezogen werden dabei willkürliche Attribute wie die Präsenz eines Badeanzugs.»

Einer der Autoren der Studie wendete jedoch ein: «Beinahe jeder einzelne der Creators, mit denen wir gesprochen haben, hat uns gesagt, dass es notwendig sei, fast nackt auf Bildern zu posieren, wenn sie auch nur ein wenig Reichweite erzielen wollten.»

(L'essentiel/Dominique Zeier)