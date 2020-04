Las Vegas setzt alles auf «Counter-​​Strike»

Ob NHL oder NBA, alle großen US-Sportligen haben im Moment den Betrieb eingestellt, dies merken natürlich auch die Wettbüros im ganzen Land. Wo kein Spiel stattfindet, da ist auch kein Umsatz. Darum hat jetzt der US Bundesstaat Nevada reagiert.

Nevada, Heimat von einer kleinen Wüstenstadt namens Las Vegas, setzt neu auf E-Sport, besser gesagt auf «Counter-Strike: Global Offensive» und erlaubt als erster Bundesstaat das Glücksspiel auf einen nicht realen Sport. Viel ändern wird sich nicht: Anstatt sein Geld auf ein NHL-Team wie die Tampa Bay Lightning zu setzen, setzt man halt neu auf «Fnatic» oder «Team Liquid» und hofft, liquide zu bleiben – schlechtes Wortspiel, ich weiß.

Alles auf «Fnatic»

Die ganzen «CS:GO»-Matches werden in vielen Sportbars und Casinos auf großen Leinwänden übertragen. Die Wettbüros in Nevada hoffen so, die Sportfans zu begeistern und Umsatz zu generieren oder zumindest die Gewinneinbußen zu verringern.

Doch genau hier liegt das Problem: Sportfans sind nicht E-Sportfans, wenn auch die Akzeptanz in den Vereinigten Staaten relativ groß ist. Gerade letztes Wochenende haben über 1,3 Millionen Zuschauer die «Nascar Sunday's Pro Series Invitational» auf FOX geschaut. Virtuelle Ovale-Autorennen sind also, trotz Alternativen, auch im klassischen Fernsehen beliebt. Ein Oval bleibt ein Oval.

Chance für den E-Sport?

Wetten auf «CS:GO»-Matches, das kann man in Europa in vielen Ländern schon lange. Dabei darf auf Onlineplattformen Echtgeld eingesetzt werden oder man verspielt seine wertvollen Waffenskins.

Nachdem Nevada bei frühren E-Sport Turnieren einzelne Wettlizenzen verteilt hatte, ist dies die erste permanente Wettlizenz für E-Sport im Wüstenstaat. Trotzdem bleibt es etwas Spezielles, dass man in Las Vegas neben Poker, Slots und Blackjack neu sein Geld auf sein liebstes «Counter-Strike»-Team setzen kann. Ob das aber wirklich jemand macht, das ist eine andere Frage.

