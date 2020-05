Apple hat Probleme mit dem «Family-​​Sharing»

Einigen iOS-Nutzern ist derzeit aufgefallen, dass sie mehrere Apps auf ihren Smartphones plötzlich nicht mehr benutzen können. Dazu gehören laut Mimikama.at beispielsweise Whatsapp, Facebook, Tiktok, Youtube und Netflix. Versucht man, eine dieser Apps auf dem Telefon zu öffnen, erscheint folgende Fehlermeldung: «Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt. Für die Verwendung musst du sie im App Store kaufen.»

Dazu wird ein Link geliefert, der zur App im App Store führt. Dort sieht der Nutzer allerdings, dass die App bereits heruntergeladen ist. Versucht man, bei der betroffenen App auf «Öffnen» zu klicken, resultiert auch dies in einer Fehlermeldung. Der Nutzer landet also in einer Endlosschleife von Fehlermeldungen.

Problem Family-Sharing

Bisher haben vor allem iPhone-Besitzer mit der neuesten iOS-Versionen 13.5 und der älteren Version iOS 13.4.1 mit diesem Problem zu kämpfen. Laut Mimikama.at liegt der Fehler beim Family-Sharing von Apple. Es handelt sich dabei um eine Funktion, die es erlaubt, gewisse Apps für andere Personen – wie etwa Familienmitglieder – freizugeben.

Zurzeit wird bei Apple an der Behebung des Problems gearbeitet. Um dies zu ermöglichen, ist allerdings ein Update aller betroffenen Apps nötig. Daher haben User bereits jetzt Updates für rund 60 Apps gleichzeitig erhalten. Diese durchzuführen, kann einiges an Zeit beanspruchen, soll den Fehler aber gänzlich beheben.

(L'essentiel/dz)