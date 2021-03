«Wie Samsung Android kaputtmacht»

Damit Apps im Hintergrund verschiedenste Sensoren anzapfen, oder Nuzterinnen und Nutzer von den Apps Informationen in Form von Push-Mitteilungen erhalten können, brauchen die Apps vom Android-System entsprechende Berechtigungen. Nur damit wird eine neue Nachricht im Messenger sofort angezeigt oder die Anzahl gegangener Schritte über den Tag korrekt aufgezeichnet.

Doch das hat nicht nur Vorteile. Denn Prozesse im Hintergrund nagen an der Akkulaufzeit der Smartphones. Zusätzlich ein Problem ist es, dass die Geräte zwar immer leistungsfähiger, aber die Batterien in den Handys nicht merklich besser geworden sind. Hersteller haben dafür einen Lösungsansatz gefunden. Sie optimieren die Akkulaufzeit auf Kosten der Funktionalität. Sie machen das, indem sie das Multitasking im Android-System einschränken, um Akku zu sparen.

Smartphones werden Dumbphones

«Das geht so weit, dass bei einigen Herstellern moderne Smartphones wieder zu Dumbphones werden», heißt es auf der Website «Dontkillmyapp.com». Was aber ist damit gemeint? Sogenannte Dumbphones seien nicht in der Lage, im Hintergrund irgendwelche nützlichen Aufgaben zu erledigen, außer die Nutzerinnen und Nutzer verwenden ihr Gerät gerade aktiv, etwa wenn sie im Internet surfen.

Am meisten von dem Problem betroffen sind Apps wie Messenger, Wecker, Fitnesstracker oder Automatisierungs- und Dating-Apps. Symptome sind unter anderem Benachrichtigungen, die zu spät oder gar nicht eintreffen. Laut der Webseite zählen die Hersteller Samsung, OnePlus, Huawei und Xiaomi zu den größten Sündern in dem Bereich der Akkuoptimierung, wie eine Analyse zeigt.

Mühsames Deaktivieren

Bis zu einem gewissen Grad lässt sich das Verhalten der Handys über die Systemeinstellungen deaktivieren. «Samsung macht dies aber nicht unbedingt leicht. Denn: Für jede betroffene App muss die Akkuoptimierung einzeln deaktiviert werden», heißt es in einem Bericht mit dem Titel «Wie Samsung Android jetzt noch ein Stückchen mehr kaputtmacht» auf «Standard.at».

Der südkoreanische Hersteller hat offenbar mit dem Update auf Android 11 die Maßnahmen noch weiter verschärft. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer würden dies nicht wissen und die Kritik, dass die Programme nicht richtig funktionieren, fälschlicherweise an die Entwickler der Apps richten. Um zu sehen, ob das eigene Handy ebenfalls von dem Problem betroffen ist, haben die Betreiber von «Dontkillmyapp.com» vor einiger Zeit eine eigene App für Android-Handys lanciert.

