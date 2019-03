Das sind die Highlights der größten Handymesse

Außer faltbaren Displays zeigen die Smartphone-Hersteller auf dem Mobile World Congress in Barcelona dieses Jahr wenig Neues. Stattdessen wird das Event mit den Diskussionen um den 5G-Ausbau zunehmend politisch.

Das faltbare 5G-Device Huawei Mate X ist zweifellos der Star unter den diesjährigen Neuvorstellungen, aber es macht sich rar auf der Messe. Gerüchten zufolge kursieren lediglich acht funktionierende Geräte auf dem MWC – und die werden in Glasvitrinen bewacht wie ein Staatsgeheimnis. Ob man so genug Hype um ein 2299 Euro teures Smartphone entfacht, ist fraglich, denn die Notwendigkeit eines faltbaren Gerätes ist vielen Kunden nicht klar. Dabei hat die Idee durchaus ihren Reiz. Im Handumdrehen wird das Smartphone zu einem kleinen Tablet, was komfortableres Arbeiten und entspanntes Videoschauen ermöglicht.

Samsung geht mit seinem Galaxy Fold beim MWC einen ähnlichen Weg. Auch der Falter aus Südkorea, der wenige Tage vor der Messe auf einem eigenen Event in San Francisco vorgestellt wurde, versteckt sich in Barcelona in einer klobigen Glas-Vitrine und präsentiert sich noch verschlossener als das Mate X. Lediglich das neue Galaxy S10-Portfolio zeigt sich weniger scheu und darf ausführlich ausgetestet werden. Im Endeffekt bietet die neue Flaggschiff-Reihe vor allem ein noch randloseres Display mit einer viel diskutierten Kamera-Ausstanzung.

Zwei getrennte Displays, fünf Kameras und Kinoformat

LG setzt bei dem Falt-Trend auf eine ganz andere Lösung. Beim LG V50 ThinQ 5G montiert der Hersteller zwei separate Bildschirme mittels eines Klappmechanismus aneinander und präsentiert eine Smartphone-Kreation, die mehr an einen Nintendo DS erinnert, als an das nächste große Technik-Highlight. Immerhin darf das Gerät beim MWC ausführlich ausprobiert werden.

Nokia und Sony falten ihre Smartphones zwar nicht, präsentieren aber immerhin selbstbewusste Neuheiten am MWC. Das Nokia 9 PureView bietet eine Pentakamera, die die Bildinformationen aus den fünf Linsen zu detailreichen, dynamischen Bildern kombiniert. Ob die innovative Kamera in einem ansonsten eher konservativen Gehäuse ausreicht, um wieder mehr Kunden zu Nokia zu locken, bleibt abzuwarten.

Sony-Präsident Mitsuya Kishida verkündet vollmundig, dass man «das Smartphone neu definieren» wolle, zaubert aber ähnlich wie Nokia eher ein Spartengerät aus dem Hut. Das Xperia 1 wirkt mit einem 21:9-Bildschirm extrem langgezogen und bietet die Möglichkeit mit der verbauten Kamera Kino-ähnliche Bilder zu produzieren.

Das ultimative Highlight für den Massenmarkt fehlt am diesjährigen MWC, stattdessen liefern die Hersteller Ansätze und Ausblicke in die Zukunft. Für den Konsumenten sind die Herstellereigenen Events abseits der großen Technik-Messen mittlerweile deutlich relevanter. So stellt beispielsweise auch Huawei ihr kommendes Flaggschiff-Smartphone P30 erst im März auf einem eigenen Event in Paris vor.

(Dustin Mertes/L'essentiel)