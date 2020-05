Forscher stellen neuen Internet-​​Weltrekord auf

Sollte sich das, was Forscher von drei australischen Universitäten kürzlich geschafft haben, auf die allgemeine Internetinfrastruktur übertragen lassen, käme dies einer Revolution des Netzes gleich. Laut der Fachzeitschrift Nature Communications ist es dem Forscherteam gelungen, einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 44,2 Terabit pro Sekunde aufzustellen.

Zum Vergleich: Luxemburg verfügt laut Daten von cable.co.uk über eine durchschnittliche Internetgeschwindigkeit von knapp 42 Megabit pro Sekunde (Stand: 2019). Die 44,2 Terabit pro Sekunde in dem Versuch der Forscher würden demnach eine über eine Millionen Mal schnellere Datenübertragungsrate ermöglichen.

Das Beste: Die von den Forschern entwickelte Technologie ließe sich in bestehende Internetinfrastruktur implementieren. Denn erreicht wurde die Geschwindigkeit in einem herkömmlichen Glasfaserkabel, notwendig war dafür offenbar lediglich ein zusätzlicher Chip. Laut der Forscher sei so bewiesen, dass die schon jetzt im Boden befindliche Leitungen auch in Zukunft das Rückgrat von Kommunikationsnetzen sein könnten.

(L'essentiel)