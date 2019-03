8 Fakten zu den neuen iPads von Apple

Artikel per Mail weiterempfehlen

1 Die Geräte

Apple hat am Montag das neue, 10,5 Zoll große iPad Air vorgestellt. Außerdem kommt das iPad mini in einer neuen, 7,9 Zoll großen Variante. Beide Geräte unterstützen den Apple Pencil der ersten Generation und arbeiten mit dem A12 Bionic Chip, der schon in der neusten Auflage der iPhones zum Einsatz kommt. Daneben soll vor allem die Grafik verbessert worden sein.

2 Die Preise

Die neuen Geräte sind ab sofort über die Apple-Homepage bestellbar. Die neuen iPad mini und iPad Air sind in Silber, Space Grau und Gold mit 64 GB oder 256 GB internem Speicher erhältlich. Das neue iPad mini beginnt bei 449 Euro für das Wi-Fi-Modell und 589 Euro für das Wi-Fi + Cellular-Modell. Das neue iPad Air beginnt bei 549 Euro für das Wi-Fi-Modell und 689 Euro für das Wi-Fi + Cellular-Modell. Im Handel sind die iPads ab 25. März.

3 Die Besonderheiten

Beide Tablets bleiben dem herkömmlichen Kopfhörer-Anschluss treu. Während das Air die Leistung um 70 Prozent und die Grafik um 100 Prozent gesteigert habe, sei das mini nun sogar um das Dreifache leistungsfähiger, so Apple. Eine der Pro-Funktionen, die die neuen iPads spendiert bekamen: True Tone. Die Funktion passt die Display-Darstellung der Farbtemperatur des Umgebungslichts automatisch an. Und: eSIMs sind in die Geräte integriert.

4 Die Bedienung

Keine Pro-Funktionen gibt es dagegen bei der Entsperrung. Während das iPad Pro per Face-ID-Gesichtserkennung entsperrt wird, kommt bei den neuen iPads Touch ID zum Einsatz. Die Apple-Tablets haben dazu einen im Homebutton verbauten Fingerabdruck-Scanner. Ohne eine genaue Stärke zu nennen, soll der Apple-Akku in den Geräten einen ganzen Tag halten.

5 Die Kameras

Einen großen Sprung sollen die Front- und Hauptkameras der iPads gemacht haben. Sie sollen vor allem in schlechten Lichtverhältnissen herausragend knipsen sowie Augmented-Reality-Funktionen unterstützen. Videoaufzeichnung ist mit 1080p HD möglich. Das soll auch bei Facetime-Anrufen für ein klareres und helleres Bild sorgen.

6 Das Zubehör

Der Apple Pencil (1. Generation) muss separat für 99 Euro erworben werden. Das Smart Keyboard für das 10,5 Zoll iPad Air kostet 179 Euro. Für Air und mini gibt es zudem Smart Cover aus Polyurethan (Anthrazit, Weiß, Sandrose und neu Papaya) für 45 beziehungsweise 55 Euro. Für das Air gibt es auch ein Leder-Cover (Schwarz, Sattelbraun, Mitternachtsblau und Rot) um 79 Euro.

7 Die Software

iPad Air und iPad mini laufen auf iOS und bieten Anwendern bekannte Funktionen wie Siri-Kurzbefehle, Fotosuche und Sprachnotizen. Apple kündigte aber ein Update von iWork für iOS an, das in wenigen Tagen verfügbar sein wird. Die neue Version enthält unter anderem eine erweiterte Integration von Apple Pencil mit neuen Animationsoptionen in Keynote, mit denen Benutzer einen Animationspfad für jedes Objekt zeichnen können. Außerdem gibt es eine völlig neue Benutzeroberfläche, die eine einfache Implementierung von Effekten wie Verschieben, Drehen und Skalieren ermöglicht.

1 Das Service

Jedem Kunden, der das iPad bei Apple kauft, wird ein kostenloses persönliches Setup im Store oder online angeboten, um dabei zu helfen, das iPad individuell anzupassen, indem E-Mail-Accounts eingerichtet werden oder neue Apps aus dem App Store gezeigt werden.

(L'essentiel/rfi)