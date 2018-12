Die Computermaus feiert ihr Jubiläum

Wer hat die Computermaus erfunden? Steve Jobs? Oder Bill Gates? Beide Antworten sind falsch. Vor 50 Jahren, am 9. Dezember 1968, hat der Tüftler Douglas C. Engelbart in San Francisco erstmals eine Computermaus demonstriert. Der erste Prototyp (im Bild) war ein Holzgehäuse mit einem Rad, das die Bewegung des Gerätes in Cursor-Bewegungen auf dem Bildschirm umsetzte.

Massen-tauglich wurde die Maus zehn Jahre später mit der Einführung des Apple Macintosh. Als Eingabeinstrument wird die Maus aber inzwischen vom menschlichen Finger überholt. Auf Smartphones und Tablets wird gewischt und getippt. In Zukunft könnte die menschliche Sprache wiederum zur populärsten Dialogmethode zwischen Mensch und Maschine werden.

(L'essentiel)