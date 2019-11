Russlands Kühe könnten bald in der «Matrix» leben

Eine Kuh mit einer Virtual Reality-Brille ist zweifellos ein befremdlicher Anblick, kursiert aber zur Zeit genau so im Netz. Ursprung der Bilder ist eine Pressemitteilung des Landwirtschafts- und Nahrungsministeriums der Region Moskau. Dort heißt es, dass auf einer Farm nahe der russischen Hauptstadt Experimente mit speziellen Virtual Reality-Headsets an Kühen stattfinden, die auf Schädelform und die Augen der Wiederkäuer abgestimmt sind. Damit lässt sich die Illusion einer schönen Sommerweide schaffen, auf der die Kuh grast, während sie eigentlich im Stall in einer engen Box steht. Mehrere VR-Designer sollen eingestellt worden sein, um eine solche virtuelle Umgebung für die Kühe zu schaffen.

Erste Tests würden einen Rückgang von Angstzuständen und eine sichtbar bessere Stimmung in der Kuhherde bestätigen, so die russische Pressemitteilung. Daraus könnten Vorteile bei der Milchproduktion resultieren, wie man sie teilweise nach dem Abspielen von klassischer Musik in Ställen beobachtet hat.

Im Netz geht das Thema derzeit viral, auf Twitter findet sich der Hashtag #EnterTheMootrix in Anspielung auf den Science-Fiction-Film «The Matrix», in welchem es auch um eine simulierte Realität geht.

"Chew the blue hay, you wake up in your barn and believe what you want to believe. Chew the red hay, and we see deep this cow paddy is." #EnterTheMootrix pic.twitter.com/n907bPkjhD