Welches dieser drei Models ist nicht echt?

Imma ist ein Model und hat auf Instagram über 50.000 Follower. Auf dem sozialen Netzwerk postet sie Selfies, Bilder mit anderen Models und offizielle Kampagnenfotos. So posierte sie etwa mit den Models Mayben und Aria in der japanischen Ausgabe von «Vices' i-D».

Doch wie der Insta-Star Lil Miquela ist auch Imma nicht echt, sondern zu 100 Prozent Fake. Sie ist ein virtuelles Model. Geschaffen hat sie die CGI-Firma Modelingcafe aus Kanada. Das Unternehmen hat etwa bei den Games «The Legend of Zelda: Breath of the Wild» oder «Kingsglaive Finale Fantasy XV» mitgewirkt.

Im Unterschied zu Miquela ist Imma jedoch weitaus realistischer. Wie Soranews24.com berichtet, seien weibliche Entwickler für die täuschend echte und äußerst detailreiche Darstellung verantwortlich. Nicht nur die Haut sieht aus wie echt, sondern auch bei den pink gefärbten Haaren ist ein kleiner Ansatz zu sehen.

(L'essentiel/vhu)