Bots klauen im Internet die Geschenke

Bald ist Weihnachten – wer im Internet noch nach beliebten Geschenken sucht, könnte es schwer haben. Denn zurzeit treiben sogenannte Grinch-Bots ihr Unwesen in Onlineshops: Diese sind darauf programmiert, menschlichen Käufern Produkte wegzuschnappen.

Hinter dem Geschenkeklau steckt nicht einfach Missgunst, sondern ein Geschäftsmodell. Die Bots kaufen so lange Trendprodukte in Maßen zum Originalpreis ein, bis diese ausverkauft sind. Dann wird die Ware überteuert wieder ins Netz gestellt, wie die «Wirtschaftswoche» schreibt.

Dabei haben es die Grinch-Bots besonders auf limitierte Produkte abgesehen, wie Sneaker oder Spielkonsolen wie etwa die Playstation 5 von Sony. Diese ist aufgrund des weltweiten Chipmangels bereits schwer erhältlich. Bots kaufen diese sofort und verkaufen sie mindestens doppelt so teuer.

So funktionieren Grinch-Bots

Grinch-Bots arbeiten mit künstlicher Intelligenz und machen menschliches Verhalten nach. So ahmt ein Grinch-Bot Mausbewegungen und Tastenanschläge nach. «Zudem verwenden fortgeschrittene Grinch-Bots hochwertige, private IPs», so Digital-Experte Reto Joller. Diese werden von der Firewall der Onlineshops als sicher erachtet. Darüber hinaus wechseln Grinch-Bots ihre IP regelmäßig, um Bestellungen zu machen. So gibt es keine einzelne IP mit einer großen Anzahl von Anfragen, weshalb die Bots den Händlern nicht auffallen.