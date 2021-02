SpaceX startet Vorverkauf für Weltraum-​​Internet

Bis zu 40.000 Satelliten hat Tesla-Gründer Elon Musk (49) ins Weltall befördert. So will er einen weltweiten Internetzugang aus dem Erdorbit anbieten. Der Name des Projekt ist Starlink. Mit seinem Raumfahrtprogramm «SpaceX» schießt der Elektroauto-Pionier Satelliten in den Weltraum, um aus dem Erdorbit ein Netz aus Hochgeschwindigkeitsinternet um den ganzen Globus zu spannen. Auch in Luxemburg kann nun ein Platz in der Warteschlange gekauft werden, wenn man auf der Internetseite eine Mail- und Postadresse angibt.

Das Projekt laut Webseite Mitte 2021 starten. Die Verbindung im Vorverkauf ist nicht gerade günstig: 100 MBit/s im Downstream und 20 MBit/s im Upstream kosten 99 Dollar. Hinzu kommen noch Hardwarekosten sowie Monatsgebühren. Elon Musk äußert sich auf Twitter zum Preis, der nötig sei, um das Projekt in den ersten Jahren rentabel zu machen.

(L'essentiel/Lea Gnos)