Trägt LeBron James hier geheime Apple-​​Kopfhörer?

Gerüchte über neue Beats-Kopfhörer von Apple gibt es schon seit längerem. Tatsächlich wurden Bilder von solchen Kopfhörern bereits in den Beta-Versionen von iOS 14.6 und tvOS 14.6 entdeckt und ein Release solcher Geräte wäre nicht überraschend, da Apple Beats im Jahr 2014 übernommen hat. Bis anhin gab es aber nur wenige konkrete Anhaltspunkte, die die Existenz der «Beats Studio Buds» tatsächlich bestätigt haben. Nun sollen die Earbuds aber zum ersten Mal im echten Leben aufgetaucht sein.

Gleich mehrere Apple-Beobachter wollen die Kopfhörer in einem Instagram-Post des amerikanischen Basketballers LeBron James entdeckt haben. So soll es sich bei den kleinen Earbuds in den Ohren des Sportlers um die noch nicht angekündigten Apple-Beats-Kopfhörer handeln, wie techradar.com berichtet.

Wann werden die Kopfhörer vorgestellt?

Dass es ausgerechnet LeBron James sein soll, der die neuen Kopfhörer als erster austesten darf, macht Sinn. Denn der Basketballer ist als Beats-Fan bekannt und hat bereits im Jahr 2008 das ganze olympische Basketballteam der USA mit Beats-Kopfhörern ausgestattet.

Viel ist über die «Beats Studio Buds» nicht bekannt. Laut den Leaks sollen sie in den Farben schwarz, weiß und rot erhältlich werden. Das Case, in welchem die Kopfhörer aufbewahrt und aufgeladen werden, ist oval-förmig und in der Größe ähnlich wie jene von Konkurrenten Google und Samsung.

Ob es sich bei den weißen Kopfhörern in den Ohren von LeBron James tatsächlich um Apple-Beats-Kopfhörer handelt, wurde bislang weder von James noch von Apple bestätigt. Möglich ist es allerdings, dass Apple mit der offiziellen Ankündigung der neuen Gadgets bis zur Apple Worldwide Defahrradpers Conference (WWDC) 2021 wartet, die am 7. Juni beginnt.

(L'essentiel/Dominique Zeier)