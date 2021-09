Facebook weiß, dass Insta schlecht für Jugendliche ist

Über drei Jahre hinweg hat Facebook interne Studien erstellt, die untersuchen, welche Einflüsse Instagram auf seine Nutzerinnen und Nutzer – insbesondere auf die junge Zielgruppe – hat. Das «Wall Street Journal» hat diese Berichte nun publik gemacht. Dabei stellt sich raus: Facebook ist bewusst, dass Instagram insbesondere auf Mädchen im Teenager-Alter eine äußerst negative Wirkung haben kann.

In den Studien zeigt sich, dass rund 13 Prozent der Nutzerinnen und Nutzern in Großbritannien und sechs Prozent in den USA ihre suizidalen Gedanken auf die Nutzung von Instagram zurückführen. Außerdem zeigen sich rund ein Drittel aller befragten Mädchen mit ihrem Körper unzufrieden und geben an, dass Instagram dieses negative Selbstbild nur noch verschlimmere.

Junge Nutzerbasis wichtig für Facebook

Zwar sei es so, dass der Großteil der Nutzerbasis von Instagram durch die Plattform nicht negativ beeinflusst werde, hält das Unternehmen fest. Laut dem Report haben Expertinnen und Experten Facebook aber immer wieder gewarnt, dass insbesondere die Explore-Page von Instagram für eine gewisse Anzahl Userinnen und User gefährlich werden kann. Denn dort werden einem nicht nur Posts von Profilen vorgeschlagen, denen man sowieso schon folgt, sondern gänzlich neue und auch solche, die man lieber nicht hätte sehen wollen.

Für Facebook stellt dies eine schwierige Situation dar, die bisher noch nicht ausreichend gelöst werden konnte. Denn die junge Nutzerbasis stellt für Facebook einen wichtigen Teil der Community dar. So sind laut cnbc.com mehr als 40 Prozent aller Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer jünger als 23 Jahre alt.

«Weg vom Aussehen»

«Wir suchen nach Wegen, Nutzerinnen und Nutzer von bestimmten Themen wegzubringen, wenn sie immer und immer wieder eine gewisse Art an Posts anschauen», erklärt Karina Newton, Head of Public Policy bei Instagram. «Wir sind vorsichtig optimistisch, dass solche Anregungen helfen können, die Leute zu Inhalten zu bringen, die sie inspirieren und die ihnen ein gutes Gefühl geben und sich weniger auf den Teil von Instagram fokussieren, bei dem es hauptsächlich darum geht, wie die Leute aussehen.»

Eine weitere Art und Weise, wie Facebook mit diesem Problem umgehen möchte, ist, eine gänzlich neue Plattform für Kinder unter 13 Jahren zu schaffen. Diese sollen sie sicher nutzen können und nur altersgerechte Inhalte zu Gesicht bekommen. Aber auch dieser Vorschlag trifft nicht überall auf Anklang. So hat sich beispielsweise die US-Politikerin Lori Trahan geäußert: «Facebook sollte keine weitere soziale Plattform, die sich an unsere Kinder richtet, entwickeln, wenn sie nicht einmal ihr jetziges Haus in Ordnung halten können.»

(L'essentiel/Dominique Zeier)