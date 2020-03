Pornhub schenkt der ganzen Welt Premium-​​Zugang

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020

Pornhub tut sich hervor in der Coronakrise: Das Unternehmen hat mitgeteilt, dass es 50.000 Schutzmasken an das medizinsiche Personal von New York spenden wird. In der US-Metropole zeichnet sich ein Mangel an solchen Masken, aber auch an freien Klinikbetten und Atemgeräten ab. Desweiteren will Pornhub auch das Social Distancing international unterstützen - indem es seinen Nutzern weltweit gratis Zugang zu seinem Premium Service gibt.

Zunächst hatte sich die Aktion nur auf einige Länder beschränkt. Den Anfang machte am 12. März 2020 das besonders von Covid-19 betroffene Italien. «Mit fast einer Milliarde Menschen, die weltweit in einem Lockdown sitzen, ist es wichtig, dass wir ihnen zuhand gehen und ihnen vergnügliche Möglichkeiten geben, die Zeit herumzubringen», sagte Corey Price, der Vizepräsident von Pornhub. Clever! Immerhin schoss nach dem Start der Aktion der Porno-Konsum in Italien um 57 Prozent in die Höhe. In Frankreich waren es laut dem Unternehmen 38 Prozent, in Spanien sogar 61 Prozent.

Pornhub Premium wird weltweit bis 23. April 2020 gratis sein. Zu dem neuen Angebot gelangt man auf der Pornhub-Startseite durch den Klick auf das Banner «Stayhomehub». Der Haken: Registrieren müssen sich Nutzer trotz Gratisangebot.

(L'essentiel)