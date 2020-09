TikTok diskriminiert Leute mit Behinderung

Mit der «New Teacher Challenge» sichert sich TikTok abermals seinen Ruf als Plattform, wo sich Geschmacklosigkeit und die Diskriminierung benachteiligter Gruppen ungehindert verbreiten dürfen.

Wieder geht es um eine Challenge, in der Eltern ihren Kindern einen Streich spielen. Diese erfreuen sich auf TikTok großer Beliebtheit und überbieten sich in ihrer Geschmacklosigkeit immer wieder aufs Neue. Man erinnere sich an die #poopchallenge, bei der man seine Kinder mit vermeintlichen Exkrementen beschmiert, die in Wirklichkeit Schokolade oder Erdnussbutter sind.

Bei der aktuellen Challenge geht es um äußerliche Merkmale im Gesicht. In ihrem Ursprung soll sie vergleichsweise harmlos gewesen sein, wie jetzt berichtet. Anfangs sollte es darum gehen, seinen Kinder Menschen mit einem «witzigen Gesichtsausdruck» zu zeigen. Doch bald entwickelte sich etwas anderes daraus. Menschen mit einer sichtbaren Behinderung werden auf diese Art erniedrigt. Meist reagierten die Kinder geschockt oder ängstlich.

Eine Person, deren Gesicht für die Challenge verwendet wurde, war die Journalistin Melissa Blake, die am Freeman-Sheldon-Syndrom leidet, eine seltene Muskel- und Knochenmutation, die ihr Gesicht verzerrt.

Wie so oft reagiert TikTok nicht – weder auf die Meldungen von Betroffenen bei verwendeten Fotos, noch auf die Vorwürfe.

«Jeder Witz ist eine klare Verletzung meiner Würde»

In einem Blogeintrag kommentiert Blake die schreckliche Challenge und übt scharfe Kritik an der Plattform, die nichts dagegen unternimmt:

So many disabled people have become used to our appearance being mocked, but here’s the thing: This isn’t something we should ever have to get used to.



My hope for a brighter, less ableist future is the reason I continue to be so visible and vocal on social media. #MyBestSelfie pic.twitter.com/rk6GZPJ8Gq