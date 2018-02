Dieses Glas macht Handy-​​Displays unkaputtbar

Das ist wohl jedem schon Mal passiert: Das Smartphone rutscht einem aus den Händen, landet auf dem Boden und schon ist ein fieser Riss im Display. Im besten Fall bleibt es bei dem Schönheitsfehler. Aber selbst dann ist die Bedienung des Mobilfunkgerätes eingeschränkt.

Dieses Problem könnte aber bald ein Ende haben! Denn schon im nächsten Jahr sollen sie da sein: bruchsichere Handy-Bildschirme aus Diamantglas. Das verspricht die US-Firma Akhan Semiconductor aus Illinois. Bisher sind Handy-Displays mit sogenanntem Gorilla-Glas überlagert. Das hilft zwar, die empfindlichen Bildschirme zu schützen, kann sie aber nicht vor dem Kaputtgehen bewahren.

Diamantglas soll dies ändern: In Zukunft sollen Risse, welche die darunter liegende Hardware beschädigen, der Vergangenheit angehören. Das so genannte Miraj Diamond Glass soll widerstandsfähiger sein als alles, was derzeit im Einsatz ist. Momentan befinden sich die Bildschirme noch in der Testphase.

(L'essentiel/20min)