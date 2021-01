Twitch-​​Streamer sendet fünf Jahre lang – jeden Tag

5 Jahre täglich

9784 Stunden pic.twitter.com/zyer67qGjD — BastiGHG (@kompetenzGHG) January 14, 2021

Bezahlt zu werden, um Videospiele zu spielen – was früher als Hirngespinst abgestempelt wurde, ist im Jahr 2021 eine Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Dies hat sich der Streamer BastiGHG wahrscheinlich auch gedacht, doch seine Arbeitsmoral sucht seinesgleichen. Der Deutsche ist nämlich mehr als fleißig, so streamt er jeden Tag und das seit ganzen fünf Jahren. Das hat noch nie jemand geschafft und ist ein Weltrekord.

Jeden Tag arbeiten zu müssen, klingt nicht nach Spaß, aber für BastiGHG ist es das. Der Deutsche streamt vor allem «Minecraft», «Rocket League», «Fifa» oder Spiele, die im Moment gerade beliebt sind. In seinen fünf Jahren als Streamer hat BastiGHG 600.000 Follower gewonnen, die ihm beim Sammeln von Rohstoffen zuschauen.

Acht bis zwölf Stunden täglich

Fünf Jahre, ohne Ferien, ohne Freitage oder Krankheitsausfall. In seiner Zeit als Streamer hat er fast 10.000 Stunden Spiele übertragen und hat so sein Hobby zum Beruf gemacht. Dabei zeigt er nicht einmal sein Gesicht. In seinen Streams sieht man nämlich meist nur seine Hände. Wer jetzt denkt, dass BastiGHG pro Tag nur für ein paar wenige Minuten streamt, liegt falsch. Ein normaler Streaming-Tag geht beim Deutschen minimal acht bis zwölf Stunden, sprich, der BastiGHG macht sogar noch Überstunden.

Immerhin schauen ihm im Durchschnitt 2000 Leute bei der Arbeit zu. Wann BastiGHG mal Ferien macht, das weiß nur er selbst. Bis dahin baut er seinen inoffiziellen Weltrekord als längster täglicher Streamer weiter aus. Aber wer weiß, vielleicht streamt irgendwo jemand noch länger und die Gaming-Welt hat ihn nur noch nicht gefunden.

(L'essentiel/Marc Gerber)