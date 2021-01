«Fifa 21»-​​Profi nach Deine-​​Mutter-​​Witz gesperrt

Youtuber und Streamer stehen immer wieder im Fokus der Gesellschaft. Jedes Wort und jeder Satz wird auf die Waage gelegt. So kann ein kleiner Stolperstein wie ein unangebrachter Witz zu einem größeren Problem für die Karriere werden. Harry «Harry» Hesketh erlaubte sich im Livestream einen Witz über die Mutter seines Gegners . Der «Fifa»-Profi und Youtuber wurde von EA daraufhin für die nächsten Turniere gesperrt.

Der 25-Jährige spielte in einem Weihnachtsstream gegen das aufstrebende Jungtalent Anders Vejrgang. Der 14-jährige Däne dominierte das Spiel mit 13 zu null. Mit ein paar Drinks intus scherzte Harry über seine eigenen langen Finger, die ihm nicht nur beim Spiel helfen sondern auch die Mutter von Vejrgang beglücken würden.

In einem späteren Video entschuldigte sich Harry beim Management von Vejrgang und die Sache war eigentlich abgeschlossen. Jedenfalls für alle Beteiligten. Denn in einem offiziellen Schreiben gab EA Sports kürzlich bekannt, dass der Brite nun vom nächsten europäischen regionalen Qualifikationsturnier gesperrt ist. Grundsätzlich eine nicht allzu tragische Konsequenz, jedoch nahm Harry diesen Schritt persönlich.

Er ging noch einen Schritt weiter und nutzte die Gelegenheit, um sich offiziell vom E-Sport bei «Fifa» abzuwenden. Ob ein solcher Fauxpas den Schritt von EA rechtfertigt, darüber wettert gerade seine Fangemeinde. «Wenn das der Maßstab für alle Pros ist, dann könnte ich in den nächsten 24 Stunden dafür sorgen, dass alle E-Sportler, die jemals auf der großen Bühne waren, gesperrt werden», schrieb er auf Twitter. «Man sieht auf Twitter täglich persönliche Angriffe unter den Spielern, das ist viel schlimmer».

Fnatic and Harry have mutually agreed to part ways after his retirement from FIFA esports, allowing him to focus on his own career as a solo content creator.